Rayó el auto a su ex y mordió al hombre cuando quiso evitar más daños

Un momento de tensión vivieron quienes residen en un complejo de departamentos de Crespo, quienes en las primeras horas de la mañana del viernes último, escucharon el acalorado planteo que una mujer protagonizó contra su ex pareja, sobrepasando incluso las meras expresiones verbales y pasando a tener actitudes pasibles de configurarse en delito.Poco antes de las 8:30, una mujer arribó al Complejo donde reside su ex pareja, a quien habría insultado a viva voz y agredido físicamente. En ese momento, el hombre advirtió que su automóvil que se hallaba estacionado en la vía pública, se encontraba rayado en los laterales y otras partes, daño que se habría atribuido la ex pareja presente en el lugar.La misma habría prolongado su reacción, pretendiendo arrojarle una piedra al vehículo, ocasión en la que su ex pareja la contuvo, pero sufrió una mordedura en su brazo, detalla Fm Estación Plus.Vecinos dieron cuenta que la ambulancia llegó prontamente. El personal sanitario estabilizó el grado de exaltación de la mujer, que fue trasladada al Hospital San Francisco de Asís.