La ayuda del Becario "fue indispensable", dijo joven que se recibió de médica

Foto 1/2 Siomara Van Gaes Foto 2/2 Sebastián Bértoli

El Instituto Becario de Entre Ríos acompaña con sus becas el desempeño de los estudiantes entrerrianos en los distintos niveles educativos. Y un claro ejemplo de esa importante ayuda económica, es el de Siomara Van Gaes, que el año pasado obtuvo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER, su título de Médica.



En diálogo con Elonce TV, la joven oriunda de Concordia, contó su historia y destacó la importancia de haber estado acompañado por el Becario a lo largo de muchos años de estudio.



"Inicié con la beca en los primeros años del secundario, me permitió tenerla durante todos esos años y también poder arrancar una carrera universitaria. Cuando decidí estudiar medicina sabía que tenía mudarme de mi ciudad, pero con el apoyo del Becario pude transitar los siete años de Medicina en la UNER en Concepción del Uruguay", relató.



La beca "fue una ayuda indispensable. Mi familia hizo un esfuerzo enorme por poder ayudarme en estos siete años y la beca en ese sentido aportó muchísimo, me brindó la posibilidad de poder terminar la carrera en tiempo y forma y con todos los recursos necesarios".



"Hoy soy médica, me recibí el 14 de diciembre del año pasado siendo parte de la primera camada y estoy muy orgullosa y agradecida a la provincia. Es la primera facultad que tiene una carrera de medicina en Entre Ríos y es un honor para mí ser parte de la historia en ese sentido", dijo Siomara.



Paso seguido, la flamante doctora indicó que proviene de una familia de clase media, "trabajadora" y es la primera del grupo familiar que estudia en una universidad. "La beca era una ayuda necesaria; pasamos por ciertas situaciones que requerían ayuda y hoy lo agradezco. Mirando hacia atrás no puedo creer todo lo que se logró a partir de eso".



Finalmente, y al enviar un mensaje a aquellos chicos que tienen o esperan obtener una beca del Instituto para sus estudios, Siomara expresó: "Es una carrera hermosa, que vale la pena, cuesta es difícil pero es realmente hermosa y si tienen la vocación de ayudar a la gente y le gusta, denle para adelante que hay muchas posibilidades y ahora todos los chicos de Entre Ríos pueden estudiar en su provincia sin tener que mudarse tan lejos y hay que estar agradecidos por eso".



Por su parte, el director Ejecutivo del Instituto Becario, Sebastián Bértoli, dijo a Elonce TV Siomara "estuvo acompañada en toda su carrera por el Becario y pudo hacer una carrera brillante", y en ese sentido, destacó la importancia "del acompañamiento de la familia en el esfuerzo y compromiso de un estudiante, que cuando se recibe, el logro es de todos".



"Desde el Instituto tenemos muchísimos desafíos. El fin y el espíritu del Becario es acompañar a distintos estudiantes a querer proyectarse en su vida y planificar futuro", concluyó Bértoli. Elonce.com