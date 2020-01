Recomiendan lavar bien la herida provocada por palometas

El secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, explicó la manera que se debe accionar si una persona es atacada por una palometa o una raya en la costa del río Paraná. En tanto, evolucionan favorablemente los cinco bañistas que el fin de semana fueron mordidos el fin de semana en el balneario La Florida.Hoy, el titular de la cartera de salud trato de llevar tranquilidad y además brindó algunas recomendaciones a tener en cuenta en este tipo de casos, que se pueden producir en esta zona por las altas temperaturas propias de esta etapa del año y por la baja altura del nivel del río."El mordisco es como un sacabocado, no es una herida lisa o lineal que se sutura y que se corrige rápidamente, sucede que al perder sustancia se transforma en una lesión importante", comentó el funcionario municipal.En ese sentido, Caruana se encargó de sumar consejos para actuar en caso de ser atacado por una palometa. "Rápidamente, lo primero que tenemos que hacer es lavar la herida con agua y jabón, hacer compresión, luego acercarse al puesto sanitario del Sies (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias) o donde haya cobertura de urgencia, o algún efector de la ciudad para hacer la curación definitiva"."Otra cuestión muy importante es salir del agua y evitar que sigan bañándose las personas en ese sector porque la palometa se mueve en cardumen y produce lesiones múltiples", advirtió.Y resaltó: "Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, que lo hemos hechos hasta ahora ya que entre las miles de personas que se bañaron, sólo tuvimos estas situaciones"Además, remarcó que quienes van de manera seguida al río tienen que seguir las recomendaciones de los guardavidas. "Hay que tener precaución en lugares donde hay banderas que dice que es peligroso, sobre todo en aguas bajas y quietas, y cuando aumenta mucho la temperatura ya que el metabolismo de estos animales aumenta", advirtió desde su experiencia al frente de la cartera de salud municipal."Si bien los biólogos explican que es un importante eslabón del ecosistema, un limpiador del río que se come los animalitos muertos, también las palometas se encuentran con gran cantidad de gente bañándose y se alteran todas esas ecuaciones a las que están acostumbradas", puntualizó Caruana."Estas lesiones se resuelven con un poco de tiempo porque son heridas que cuestan cicatrizar, el animal tiene una boca grande y es voraz, a veces tiene que participar un cirujano para reconstruir la zona que es en general es en los pies, talones, los dedos, es un área sensible y por eso se siente un gran dolor", apuntó para dimensionar del efecto de sus mordeduras.Caruana fue claro y muy gráfico para explicar la situación de ataques de palometas. "Estos peces suelen aparecer en aguas bajas y con altas temperaturas, y se mueven en grupos numerosos. Por eso, quiero repetir que es muy importante, si aparece algún caso, salir rápidamente del agua. Si tenés algún accidente, hay que consultar muy rápidamente con los servicios de emergencias que funcionan en la Rambla y en el balneario La Florida"."Tenemos que cuidarnos entre todos. Y una de las recomendaciones más importantes en casos de mordeduras de palometas es seguir siempre las indicaciones de los guardavidas de nuestras playas. Tenemos que seguir disfrutando del río, pero teniendo los cuidados correspondientes", subrayó el secretario de Salud.