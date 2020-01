Video: Con cada lluvia, vecinos de Sauce Montrull quedan "cercados por el agua"

Bety una vecina del barrio contó aque los inconvenientes que surgen tras las lluvias ocurren "muy seguido", tras lo cual afirma: "necesitamos desagües. Se han elevado notas a Carlos Sala, presidente de la Junta Vecinal, pero no hemos tenido respuestas".Además hay mucha agua acumulada con las consecuencias que ello acarrea: "presencia de bichos y mosquitos".Junto con un vecino, hicieron una entrada que "quedó tapada en agua y si nos pasa algo no tenemos cómo pedir auxilio"."Le pedimos al señor Sala que por favor se haga eco de esto; y si no quiere hacer los desagües que mande su gente y haga badenes, o canaletas grandes para que nosotros podamos llevar una vida digna. No es justo, pagamos impuestos, estamos al día, y no tenemos la oportunidad de vivir dignamente, como corresponde", reclamó.Asimismo, dio cuenta que calle Favaloro, de acceso al barrio, "está cortada desde hace unos 20 días. Los vecinos quedaron totalmente incomunicados. Un señor de 82 años que vive solo estaba sacando agua de adentro de la casa"."También somos parte de Sauce Montrull y también tenemos nuestras necesidades y pagamos los impuestos como los demás", dijo finalmente Bety.