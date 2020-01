Se confirmó el primer caso de dengue en la ciudad de Santa Fe

El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa que en la Semana Epidemiológica 3 del corriente año se confirma un caso de dengue, no autóctono, con antecedente de viaje reciente a Paraguay, en una persona residente del norte de la capital provincial.



El caso fue notificado a la Dirección de Epidemiología, desde donde se dio aviso a los efectores provinciales y municipales para realizar las acciones de control y bloqueo en la zona de residencia. Las mismas fueron realizadas en su totalidad en 48 horas, no detectándose otros casos positivos en la zona.



Este caso se registra como el segundo de dengue importado en lo que va de 2020, no habiendo circulación viral autóctona, a la fecha, en ninguna localidad santafesina.



Se recuerda que el primer caso se detectó la semana pasada, en la ciudad de Rosario.



Se trató de una mujer con antecedente de viaje a México. Realizándose el bloqueo desde la Municipalidad de Rosario.



Operativo de bloqueo

El mismo consistió en intervenir en el domicilio, la manzana y las otras 8 perimetrales con las siguientes acciones:



- Búsqueda de febriles en los vecinos del domicilio donde el paciente permaneció desde el regreso del viaje.



- Descacharrado de los patios que implica eliminar recipientes inservibles, dejar boca abajo aquellos en uso y tapar herméticamente aquellos que tienen agua que no se pueda eliminar.



- Fumigación intra y peridomiciliaria con maquinaria de ultra-bajo volumen. (El Litoral)