Joven que cayó en costanera despertó y aseguró que no recuerda nada

Rodrigo Rodríguez llegó a Gualeguaychú para divertirse entre amigos. Lo hizo desde su Colón natal y luego de disfrutar del Carnaval del País fue, con un grupo de amigos al boliche Ghetto Nigth Club, en la zona de costanera.



Cerca de las 5 de la mañana salió del lugar y se dirigió a la zona de los obeliscos de costanera, donde se iba a encontrar con una chica. Sus planes cambiaron cuando cayó de una altura de 4 metros y debió ser hospitalizado. Aunque le faltó su teléfono celular (no su billetera), la hipótesis del robo parece ir perdiendo fuerza, aunque no se descarta.



Desde ese momento el joven estuvo en la Terapia Intensiva del Hospital Centenario, por lo que no había podido prestar testimonio. Pero el jueves por la noche Rodríguez salió de terapia y, al otro día, fue entrevistado por el Personal de Investigaciones de la Policía y un delegado judicial, quienes siguen el caso. La entrevista, que fue videofilmada, se llevó a cabo ante familiares de Rodríguez.



"El no recuerda qué pudo haber pasado. Presume que pudo haber sido un accidente", informó al diario El Día la fiscal Natalia Bartolo. E indicó que ahora, lo que resta "es dar con las personas que estaban con él, que quedaron grabadas en una cámara de seguridad".



En este sentido, la Fiscal contó: "Tenemos un video en que se lo ve llegar a la costanera con tres varones y una mujer, pero que no son del grupo de amigos con el que llegó a Gualeguaychú. En un momento, se van para el lado de los obeliscos, él se sienta, como mirando para el río, y a su lado se queda parado un chico vestido de camisa celeste, pantalón oscuro y calzado blanco. Los otros se van".



Aparentemente, antes de la caída de Rodríguez los jóvenes estaban sacando fotos. Esto se intuye por los flashes que alcanzaron a ser tomados por la cámara de seguridad. Pero, lamentablemente, en el momento de la caída del colonense "un árbol hace una especia de sombra en la imagen y cuando se vuelve a ver, Rodrigo ya no está".



"El chico que lo estaba acompañando baja enseguida, como a socorrerlo y vuelve a subir. Para a un remis de (la empresa) Oeste, pide un teléfono y llama a la Policía. Lo que ahora se está investigando es quién es esta persona", adelantó Bartolo. Quien no dudó en afirmar que se trata de un testigo clave para dilucidar lo ocurrido.



Cuando Rodríguez esté en mejores condiciones de salud deberá presentarse en la Fiscalía para declarar lo que recuerde. Mientras tanto, la investigación continúa.

