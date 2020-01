Prohibieron la comercialización de dos suplementos vitamínicos y nutricionales

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de dos suplementos vitamínicos y nutricionales. A través de disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, también suspendió el uso de dos productos médicos, uno de ellos un dispositivo de inseminación artificial.



Los suplementos cuestionados son "Mass Gainer - Extra Mass Gainer con Óxido Nítrico y Glutamina - New Technology Supplement 'Up Cross'" y "Suplemento dietario a base de vitaminas y minerales 'Lauria Arnicaps', elaborado para Laboratorio Merlino".



En la Disposición 167/2020 se indican las irregularidades del primero de esos productos: está "falsamente rotulado" y carece "de registro de establecimiento importador y de producto".



Por su parte, el suplemento dietario incluye en su composición Arnica Montana, una hierba no autorizada para usarse en productos de este tipo, tal como señala la Disposición 168/2020.





En otras disposiciones, la ANMAT prohibió el uso, la comercialización y distribución del "Ecografo Turbo, Sonosite, Serie WK2QHZ" y los siguientes accesorios: "Fuente, Sonosite, Serie 37417; Transductor C60X, Sonosite, Serie 03Z3JJ; Transductor P10X, Sonosite, serie 03ZPX8; Transductor P21X, Sonosite, Serie 0400KP".



La decisión se tomó porque dichos elementos fueron robados y, por lo tanto, se "desconoce su estado y condición".





La entidad se pronunció de la misma manera sobre el producto "Intrauterine Insemination Device - ISPERM", de la firma Shivani Scientific Industries, con origen en la India. Se trata de un catéter de inseminación artificial.



Al no estar autorizados por la ANMAT, la Administración no asegura que el elemento "cumpla con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permiten garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos".