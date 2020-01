La DAIA realizó una ceremonia íntima en homenaje al fiscal Nisman

Foto 1/2 Crédito: NA Foto 2/2 Crédito: NA

De la ceremonia íntima, que duró pocos menos de 20 minutos, participaron la familia más cercana del fiscal, sus amigos íntimos, directivos de la comunidad judía y algunos dirigentes políticos.



Entre los asistentes se destacaron la madre del fiscal, Sara Garfunkel, ubicada en el semicírculo más próximo que rodeó a la tumba; el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, quien además estaba a cargo de la ceremonia; el número dos de la AMIA, Leonardo Chullmir; el jefe de los fiscales, Carlos Rívolo; el rabino y ex funcionario Sergio Bergman, la rabina Estela Grimberg y el diputado nacional Waldo Wolff.



Bergman fue el encargado de recitar el Kadish frente a la sepultura Nº 7 del tablón 210, en la manzana 152 del cementerio.



"Como siempre lo hicimos, acompañamos a la familia y en este caso va a coincidir con que las instituciones de la comunidad deciden transformar una recordación religiosa íntima en un acto", señaló Bergman en declaraciones a Perfil.



El ex funcionario subrayó: "Quisiéramos irnos de aquí en paz, pero no la vamos a tener hasta que no haya justicia. Necesitamos acción política, no partidaria, a pesar de las diferencias, para saber la verdad de lo que pasó".



"Pedimos por la justicia que no tenemos, su camino no claudicó", afirmó en el homenaje.



Knoblovits, por su parte, remarcó que "Alberto (Nisman) investigó la causa más importante y más contaminada de la historia argentina, contaminada por servicios de inteligencia, por la política. Pudo enderezarla", a la vez que agregó "con el pacto con Irán, se quitaron las certezas que Alberto le había podido otorgar a la causa AMIA".



"Tenemos la certeza de que Alberto fue asesinado", sentenció.



El acto de recordación fue convocado por la dirigencia comunitaria de la comunidad judía, que en los últimos días expresó que no adheriría a la marcha a la que numerosos dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos Fernando Iglesias y Elisa Carrió, convocaron para pedir justicia por la muerte del fiscal.



En este caso, la organización eligió que en el homenaje no haya manifestaciones políticas y que se desarrolle de manera apartidaria.