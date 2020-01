Muerte en Gesell: "El fiscal dijo que a mi hijo lo mataron como a un animal"

"El fiscal dijo que a mi hijo lo mataron como a un animal y espero que la Justicia haga su parte", expresó Báez, a la vez que indicó: "Fernando iba a estudiar abogacía, pero no le dieron la oportunidad".En diálogo con el canal de noticias C5N agregó: "Estamos destrozados. Era nuestro único hijo, el futuro de la familia y lo hicieron pedazos. Estamos muy dolidos, no sé cómo estoy parado. Se ve que mi hijo me está dando la fuerza"."Era un muchacho muy preparado, cuando se proponía las cosas la cumplía. Hace ocho meses que estaba preparando sus vacaciones.Trabajaba con una señora que le daba laburo y entre su mamá y yo le completamos. Se merecía sus vacaciones", aseveró.En tanto, Graciela Sosa, la mamá de Fernando, señaló en diálogo con la prensa desde la puerta del lugar donde eran velados los restos de su hijo: "Que paguen los asesinos que lo golpearon hasta matarlo"."Es lamentable e injusto lo que le hicieron", indicó, tras lo cual manifestó: "Era un chico bueno, sano, buen estudiante y estaba feliz. Estos asesinos le arruinaron la vida. Por favor que la justicia actúe, quiero justicia para mi hijo".Por su parte, el Secretario de Seguridad de Villa Gesell, Mauricio Andersen señaló en declaraciones a Radio 10: "Tenemos 11 aprehendidos. Esto no fue un enfrentamiento. Hubo un grupo que agredió a otro que era pasivo".El cuerpo de joven fue trasladado ayer y los compañeros que estaban con la víctima en Villa Gesell retornaron hacia la ciudad de Buenos Aires mientras que mañana a las 10.30 será el entierro en el cementerio de Chacarita.Padre de uno de los jóvenes asegura que su hijo no estuvo en Villa GesellJose María Ventura, padre de uno de los jóvenes que se encuentran aprehendidos en Villa Gesell por el asesinato de Báez Sosa, aseguró que su hijo "no" estuvo en la ciudad balnearia y se puso a disposición de la Unidad Fiscal a cargo de Walter Mercuri y Verónica Zamboni."Nunca estuvo en Gesell y siempre estuvo en Zárate donde fue detenido", señaló en diálogo con C5N, tras lo cual contó: "Fuimos a comer con mi señora y mi hijo a un restaurante que se llama La Querencia"."Nos fuimos de ahí cerca de las 23.00, luego él salió con amigos y regresó a las 4.00. Al otro día la DDI de Zárate lo vino a detener. No sabíamos por qué y nos pusimos a disposición de la justicia", expresó.Además dijo: "Nuestro abogado pidió que entrecrucen llamadas así van a ver que siempre estuvo en Zárate. A las 22.00 de ayer la policía lo trajo a la comisaría de Gesell y el fiscal me dijo que mañana le van a tomar indagatoria. Mi hijo mide casi 2 metros, él no está en los videos. Él va al club Náutico Zárate que no es el club de los detenidos.Por otra parte, trascendió que el fiscal pidió la detención de los aprehendidos y que se investiga la causa como "Homicidio agravado con ensañamiento".Fernando Báez Sosa, de 19 años, falleció tras una pelea entre dos grupos de adolescentes a la salida del boliche Le Brique en la localidad balnearia de Villa Gesell y por el hecho la Policía detuvo a once jugadores de rugby.Tras una intensa búsqueda, diez jóvenes, todos mayores de edad y oriundos de la localidad de Zárate, quedaron demorados y serán indagados en las próximas horas con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el o los responsables del ataque y muerte de Báez Sosa.Cuatro de los detenidos tienen 20 años, hay tres de 19 y tres de 18, todos ellos jugadores del club Náutico Arsenal Zárate mientras que el joven restante es el hijo de Ventura de quien, en un principio, se dijo que presuntamente había viajado con la ayuda de su padre de Gesell a Zárate.