Tarjeta Alimentar se usó en un 60% en Concordia para "productos recomendables"

La Tarjeta Alimentar, que se implementa en el marco de una prueba piloto en Concordia se utilizó en un 60% para comprar "productos recomendables" en los primeros 19 días de su funcionamiento.



El dato surge de un Informe de Consumos y Gastos con Tarjeta Alimentar que por estas horas analiza el Ministerio de Desarrollo Social. Fue realizado entre el 18 de diciembre y el 5 de enero pasado en un supermercado mayorista de Concordia, donde se utilizaron 775 tarjetas, que representan casi el 12% de los 7.000 plásticos destinados a esa ciudad.



"Desde un punto de vista nutricional/saludable, el 48% de los productos alimentarios adquiridos son alimentos recomendables (lácteos, proteína de origen animal, verduras y frutas, principalmente)", señaló el documento.



A la vez, expresó "que el 60% de lo gastado corresponde a estos productos recomendables", mientras que "un 22% del gasto total se destinó a productos no recomendables (productos alimentarios ultraprocesados, con excesiva azúcar/sodio, etc.)", y el resto a otros productos.



"En el período analizado, de 19 días con varios feriados en el medio, los hogares gastaron en promedio $ 2.200, siendo el monto máximo estimado para esta población de $ 4.880 (teniendo en cuenta el promedio de hijos en los hogares de menores ingresos en Concordia)", destacó el informe al que tuvo acceso NA.



Por ejemplo, se estimó que la compra de harinas fue del 11% de los productos, arroz 1,3%, gaseosas 2,2%, jugos en polvo 3,4%.



"Al analizar la cantidad de los alimentos recomendados, se observa que las familias compraron: 1.600 kilos de proteína animal, lo cual representa 2 kilos de proteína animal por hogar", indicó el documento.



En tanto, aseguró que fueron adquiridos "549 litros de lácteos líquidos (especialmente leche y yogur bebible), lo cual representa 0,7 litros por hogar; y 415 kilos de otros lácteos (leche en polvo, yogures firmes, postres y otros alimentos lácteos, quesos), que son 0,5 kilos por hogar".



Además, se compraron "1.000 kilos de verduras, a razón de 1,3 kilos por hogar; y 1.200 kilos de frutas, que representan 1,5 kilos por hogar".



"Las 775 tarjetas de esta muestra de consumos corresponden a una misma cantidad de hogares ya que a cada hogar le corresponde una sola tarjeta. En el período de 19 días considerado, el 40% de los hogares gastó, en total, hasta $1499. Un 22% gastó entre $ 1.500 y $ 2.499 y un 25% entre $ 2.500 y $ 3.999. Finalmente, solo el 13% consumió $ 4.000 o más", remarcó el estudio.



Y agregó: "En promedio, los hogares gastaron $2200 en el período analizado. Asumiendo que el monto promedio de las Tarjetas para la población destinataria de Concordia es de $ 48.801, los hogares analizados gastaron, en promedio, el 45% del gasto máximo teórico estimado posible".



La tarjeta solo puede utilizarse para comprar alimentos, ya que no permite adquirir alcohol ni retirar dinero.