Ibrahim Alucin ganó el Triatlón Internacional de La Paz

Sociedad La Paz vive su Triatlón Internacional

Video: Así ganaba el Triatlón de La Paz Ibrahim Alucin

La ciudad de La Paz vive una nueva edición, la número 36, de su tradicional y convocante Triatlón Internacional.La categoría Elite/sub 23 fue la primera en hacer el circuito que comprendió 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo. El ganador fueEl formoseño realizó la prueba a la par de sus competidores, pero en la etapa de pedestrismo sacó una amplia ventaja y en un momento obtuvo la punta en soledad.En diálogo con, expresó que "venía buscando esto hace tiempo. Tuve una seguidilla bastante larga de malas carreras, en las que quería destacar. Esta competencia es la indicada para hacer un plus y destacar. La viví muy bien, sabía que iba a estar en punta nadando y en la bici porque tengo facilidad. Como vi que era un grupo compacto, tratamos de estar de acuerdo y que no nos lleguen. En la corrida se da todo, el que tiene más gana"."Desde el principio hay que arrancar con todo porque con la correntada que había no ayudaba a los nadadores. Era romper de entrada la carrera", dijo.Comentó que "tuve la suerte de recorrer varios lugares pero el de La Paz es increíble, no hay triatlón como este. Es impresionante como la gente te alienta, como está con vos en toda la carrera"."La primera vez competí en 2013 y no paré, salvo un año. Hace seis años que participo. Me dedico de lleno al triatlón ahora pero voy a estudiar Comercio Internacional. Ahora después de ganar esto encaro con otro chip lo que viene", consideró.Y remarcó: "Dedico muchas horas a esto, las 24 horas. Trato de entrenar lo más que puedo. Hago todo todos los días. Mi papá es mi entrenador. Si me siento muy cargado hacemos días más livianos de entrenamiento pero no paramos".En segundo lugar llegó Flavio Morandini, de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. El tercer puesto fue para Juan Diego Ciano.