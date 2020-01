Con gran marco de público, dieron inicio los Corsos Populares Matecito

Murgas Tradicionales

Al tradicional circuito de Avenida Parque, entre España y Montevideo, de Gualeguaychú, este año los organizadores de la Dirección de Cultura le sumaron dos tribunas ubicadas en el comienzo del Corsódromo. Las mismas serán "libre de espuma", por seguridad y para la comodidad de aquellos que no prefieren jugar con espuma.Desde Cultura informaron que el año pasado el circuito "estaba quedando chico", por lo que decidieron extender el lugar, considerando que este año la entrada a todas las noches será libre y gratuita.Otra diferencia con el año pasado es que se sumó una noche más. Y el argumento es totalmente considerable. "Cada noche, va a haber entre dos y tres murgas y conjuntos que no van a salir. Eso va a ir rotando. La idea es no terminar tan tarde y que la gente pueda disfrutar de todas. Por eso, se acortó cada noche y se agregó un día más", contaron desde la organización.Los Corsos Matecito continuarán los viernes 24 y 31 de enero y también el 7 y 14 de febrero.En tanto, el 9 de febrero será el Corso Infantil a las 20.30 horas. Para participar de esta noche, las inscripciones continúan abiertas en Casa de la Cultura hasta el 3 de febrero.El entierro de Carnaval será el 21 de febrero y la inscripción finalizará el 14, supo El Día.Luceros del NorteLos JoelitosLos CocolichesLos Gurises del OesteMurgas TemáticasEndiabladosTres DeseosLos Panza VerdesConjunto CarnavalescosLos Abuelos DivertidosLos ColombianosVieja FantasíaLos PurretonesCaciques del NorteLos Revolucionarios del GuevaraLos Tropicales del Sur