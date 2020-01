Exitosa primera noche de "Dinosaurios" en el Observatorio de Oro Verde

Junto al Planetario Digital Carl Sagan, el Observatorio Astronómico de Oro Verde continúa con su programa especial de enero. Este viernes fue la primera noche de una proyección full dome 360 grados titulada: Dinosaurios en la Oscuridad - Los Orígenes del Vuelo.registró la extensa fila de padres con sus hijos que llegaron hasta el lugar para disfrutar de la actividad. El objetivo de los pequeños era uno solo: ver los dinosaurios.Walter Elías, explicó aque "nos sorprendió la cantidad de gente que vino pero estamos muy contentos porque lo que nosotros hacemos es de divulgación científica. Que la gente apueste a la ciencia para un verano, para las vacaciones, nos llena de satisfacción"."La idea es mostrarle a la gente cómo pasa el tiempo y cómo repercute en la vida diaria. Queremos mostrarles cómo básicamente no somos nada en la vida diaria. Eso lo hacemos basándonos en la historia de los dinosaurios, que ya no están en la tierra", relató.Indicó que "preparamos todo un evento especial que incluye una visita al Planetario Móvil, en el cual ven una película de 360 grados sobre la vida de los dinosaurios. Hacemos una mirada a cielo abierto en dónde les contamos qué cielo veían los dinosaurios en esa época, que es diferente al de ahora. Hacemos también una visita al museo donde además de ver meteoritos, que son la causa de la extinción de los dinosaurios, se pueden ver restos fósiles. Hacemos también observaciones con los telescopios, donde se observan estrellas y cúmulos que no existían en la época en la que los dinosaurios vivieron sobre la tierra".Las entradas tienen un costo de 200 pesos.