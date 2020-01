La Paz palpita su Triatlón Internacional: será transmitido por Elonce TV

La ciudad de La Paz palpita una nueva edición, la número 36, de su tradicional y convocante Triatlón Internacional. El evento deportivo más convocante de América será este sábado y domingo y la primera jornada será transmitida en vivo y en directo a partir de la hora 13 por Elonce TV.



Al respecto, Juan Manuel Sabas, secretario de la Asociación Paceña de Pruebas Combinadas (APPC), organizadora del triatlón, contó que las inscripciones se abrieron el 18 de noviembre pasado "y en una hora y cuarto se agotaron los 900 cupos que teníamos para la carrera. Cada vez se agotan más rápido, hubo mucha más demanda de la que se pudo inscribir, tendríamos aspirantes como para tres competencias más".



A diferencia de lo que sucede en otros países del mundo, el triatlón en Argentina "es muy chico, y el que hace tria tiene como sueño participar de la competencia de La Paz".



Sobre el recorrido, indicó que será el mismo que se realiza desde hace muchos años, "no se modifica". El pedestrismo es la parte "más popular del evento" porque se recorre la ciudad y cada barrio organiza una fiesta con bandas en vivo para recibir y acompañar a los atletas, además de ofrecerles frutas y agua.



A las 9 de este sábado se habilitará el predio y a las 14 será la primera largada.



La 36º edición se regirá por el siguiente cronograma: sábado 18 de 9 a 12 acreditaciones y retiro de Kit exclusivamente para Infantiles en Oficina de Turismo del Puerto La Paz; a las 9, habilitación de Área de Transición de Estándar, Juveniles, Sprint y MTB; a las 13, habilitación de Área de Transición de Elite; a las 14.10, largada de las categorías Elite (ambas Ramas) y Sub 23; a las 14.55, largada competidores categorías: Juveniles, Sprint, MTB y Paratriatlón; a las 16.10, largada de las categorías Estándar Varones y Damas (desde Paraje Barranca Negra); a las 20, finalización tiempo máximo de competencia para Estándar y a las 22, entrega de premios y ceremonia de coronación de los campeones, con fuegos artificiales (en Puerto local).



Domingo 19 de 8.30 a 10 acreditaciones y retiro de Kit exclusivamente para Infantiles en Oficina de Turismo del Puerto La Paz; a las 10 habilitación Área de Transición (todas las categorías); a las 14 largada de las categorías Infantiles y a las 17, ceremonia de entrega de premios de los más chicos en Puerto local. Recomendaciones viales durante el triatlón Por otra parte y a los efectivos de una mejor organización dentro de la ciudad, desde la dirección de tránsito solicitaron la colaboración y respeto de todos los ciudadanos para los días sábado 18 y domingo 19 de enero a partir de las 12 hs, para que no estacionen vehículos y/o similares en el perímetro comprendido por las siguientes calles:



- Vieytes, desde Belgrano hasta España.

- España, desde Vieytes hasta Larrea.

- Larrea, desde España hasta Echagüe.

- Echagüe, desde Larrea hasta Berutti.

- Berutti, desde Belgrano hasta 3 de Febrero.

- Belgrano desde Berutti hasta Vieytes.



El motivo de dicha solicitud corresponde a la seguridad vial durante la 36° edición del Triatlón Internacional de La Paz.



Asimismo, personal de tránsito estará en dichas calles desviando el tránsito para su correcto ordenamiento. El único paso habilitado será para competidores y organizadores del evento.