La emocionante historia de Nina, la abuela que festejó sus 15 a los 79 años

"Más vale tarde que nunca", reza el famoso refrán. Nina Silva, una jubilada de 79 años, lo sabe. Por eso, el sábado pasado cumplió el sueño de tener su propia fiesta de 15.Nina cumplió 79 años el 9 de enero, pero la cantidad de velas a soplar no fueron un impedimento para tener la fiesta que sus padres no pudieron darle a sus quince años. Sus familiares y amigos más cercanos organizaron un evento en un salón en Ringuelet, La Plata."A su 79 años pudo cumplir su sueño de tener su fiesta de 15 años", contó una de sus hijas, Yolanda Luna, en Facebook, en donde también compartió fotos y videos de la noche.Nina, una abuela de La Plata a la que su familia le hizo realidad el anhelo de tener su propia fiesta de 15, esa que la vida no pudo regalarle en aquellos tiempos.Yolanda, una de sus hijas contó que ellos se enteraron del deseo de "vestirse de quinceañera" de la Nina mientras elegían el vestido para una de sus nietas e inmediatamente le propuso organizarle la fiesta "al principio dijo que estaba grande, pero para el Día de la Madre se lo conté al resto de mis hermanos y decidimos que íbamos a celebrarlo de esa manera el día que cumpliera 79".El día llegó y este 11 de enero con su vestido nuevo, el cual le regaló su hija y ella misma eligió, la abuela quinceañera visitó el palacio de La Plata y La Catedral donde se tomó las clásicas fotos y luego se dirigió en un auto adornado con un gran moño al salón donde mientras sonaba "Héroe" de Maria Carey pudo ingresar del brazo de dos de sus hijos: María y Jorge.

Para Nina la fiesta "estuvo muy linda" y asegura que fue como siempre lo soñó. "Mi familia era pobre y por eso no pude tener mi fiesta. Yo soy de Corrientes pero vinimos muy chicos a Buenos Aires" recordó emocionada por LT10.9 de sus 10 hijos y gran parte de sus 84 nietos y bisnietos vivieron con ella esta noche especial en la que no faltó el vals y buena cumbia. Un momento que seguro ninguno olvidará.

Además, contó que los invitados estaban muy felices de ser parte del festejo y que a Nina la llenaron de elogios. "Le decían que estaba hecha una princesa, que estaba hermosa. Todas cosas positivas".A sus 79 años, Nina cumplió un sueño que había quedado postergado en su vida y demostró que no hay edad para concretar los deseos. Sus hijos aseguran que la agasajada desbordaba felicidad y que más tarde les confesó: "Es algo que voy a llevar por siempre en el corazón".