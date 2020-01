Club suspendió a rugbiers acusados de difundir fotos de mujeres

El Club Universitario de La Plata suspendió a varios integrantes de su plantel superior de rugby luego de que varias jóvenes denunciaran por redes sociales que los jugadores suelen sacar fotos íntimas a mujeres, sin su consentimiento, para luego viralizarlas por WhatsApp.



Además, la institución resolvió avanzar "en una agenda de capacitaciones obligatorias fundamentalmente con jóvenes deportistas, directivos/as y entrenadores/as" sobre violencia de género.



Estas medidas fueron dadas a conocer por el Club Universitario de La Plata en un comunicado, luego de que se difundieran por redes sociales las denuncias de varias mujeres que relataban que varios rugbiers de ese club habían violado su intimidad al difundir por WhatsApp fotos sacadas sin su consentimiento durante relaciones íntimas con dichos hombres, quienes hasta habrían llegado a hacer "stickers" algunas de estas imágenes.



"Chicas de La Plata: si co.../hablan con la categoría 93 94 de El Club Universitario de Rugby sepan que filman a minas sin su consentimiento y lo pasan en sus grupos de wsp tengan cuidado porque se lo han hecho a muchas sin importar que sean novias, amigas o conocidas", contó en la red de Twitter una joven identificada como Narella, tras lo cual varias mujeres se comunicaron con ella para contarle haber sido víctimas de hechos similares, siendo fotografiadas teniendo sexo o besándose con los jugadores.



Tras viralizarse esta denuncia, la joven volvió a denunciar por Twitter que varios de los jugadores le enviaron mensajes amenazándola de muerte y advirtiéndole que "en un rato paso por tu casa", "te voy a hundir" o "te voy a hacer mierda".



Finalmente, se difundió el comunicado oficial del club en el que da a conocer que "la Comisión Directiva del Club Universitario de La Plata (CULP) y la Comisión de Género de la institución están evaluando "respuestas institucionales con el objetivo de promover la reflexión individual y colectiva, y tomar medidas reparadoras en relación a lo sucedido".



Expresaban que, ante la gravedad de los hechos, "se encuentran obligados a suspender de forma provisoria y de manera preventiva al o los deportistas involucrados y dar intervención al Tribunal de Disciplina del Club, para que definan los pasos a seguir".



"La problemática social basada en la desigualdad de género y las violencias se encuentran presentes en nuestra sociedad e institución, generando prácticas que evidencian diversas formas de abuso y violencia. Esto nos involucra e interpela como comunidad, y, como club, asumimos el deber de ocuparnos para contribuir en la transformación de las mismas", reconocieron desde el club.



La institución deportiva se comprometió a "acompañar los procesos de reflexión por parte de los distintos actores de la institución, siendo partícipes activos y replicando las acciones que se generan para hablar, discutir y generar acciones sobre la violencia de género al interior del club". La versión de los rugbiers

Los jugadores denunciados por difundir imágenes íntimas de mujeres admitieron que hubo un encuentro sexual, hace cinco años, entre dos de ellos y dos chicas, en el que "estaban todos un poco borrachos".



Aseguraron que se sacaron fotografías y que "todos sabían de eso". Además, dijeron que uno de los chicos envió una imagen por WhatsApp a un amigo, pero se arrepintió y la barró al día siguiente.



En ese marco, los deportistas manifestaron que la fotografía "quedó en poder de un tercero" y, para hacer una broma, hizo un sticker con una de las mujeres.



Además, remarcaron que ese chico no es del club, no juega al rugby y actualmente vive en Ecuador.



Según lo publicado por el diario Crónica, los amigos de los rugbiers contaron que éstos "saben que se mandaron una macana y están muy arrepentidos".



"No le quisieron hacer daño a nadie. Simplemente todo esto se manejó muy mal y está dañando a todos", subrayaron, al mismo tiempo que negaron la existencia de amenazas.



Según el diario El Día, un amigo de los jugadores afirmó: "Los chicos están destrozados. Hay muchas cosas raras en todo esto, porque la foto en cuestión no es de ahora, sino de hace cinco años. Pero los chicos están muy dolidos y arrepentidos. Uno de ellos fue a la casa de la chica y le pidió disculpas adelante de los padres de ella. No es cierto que la hayan amenazado".