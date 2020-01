Fiesta Nacional de la Playa de Río: confirmaron la grilla de artistas

Se realizó en la Capital entrerriana la presentación de la trigésima segunda edición- 32º- de la Fiesta de la Playa de Río que tendrá lugar desde 22 al 26 de enero en Concepción del Uruguay. Algunos de los artistas que brindará, sus shows son: La Beriso, Los Palmeras, Karina "La Princesita", El Chaqueño Palavecino, No Te Va a Gustar, entre otros. Las entradas tienen un costo a partir de los $300 hasta los $700.El 18 de este mes comenzarán en Banco Pelay las actividades deportivas como: beach vóley, Hockey, campeonato de tejo, torneo de pesca, competencias de canotaje, futbol 5 de mujeres etc.En dialogo con, María Laura Saad una de las referentes del turismo de Concepción del Uruguay mencionó: "Este año se realizará el trigésimo Seven de Rugby de la playa, donde se presentarán distintos equipos de muestra provincia, de Buenos Aires y de la República Oriental del Uruguay". A su vez destacó la amplia oferta gastronómica con la que contará la fiesta y los diversos puestos de artesanías que se harán presente. A su vez agregó "Esperamos a todos en el predio Multienventos para disfrutar en familia".Por otra parte en las últimas horas se confirmó que la banda Ke Personajes se presentará en la noche del jueves 23.En el encuentro también estuvo presente el secretario de Turismo de Entre Ríos, Gastón Irazusta quien reflexionó: "Estamos muy contentos con la Fiesta de la Playa que tiene una importancia tremenda y que a lo largo de los años viene recuperando sus esplendor". A su vez Irazusta agregó que "las fiestas populares son las que nutren la agenda cultural turística y sin dudas son uno de los mayores atractivos provinciales".- Miércoles 22: Miss Bolivia. Entrada anticipada y en puerta $ 300.- Jueves 23: Ke Personajes, La Beriso. Entrada anticipada $ 500 y $700 en puerta.- Viernes 24: Los Palmeras. Entrada anticipada y en puerta $400. Plateas desde $300.- Sábado 25: Karina "La Princesita". Entrada anticipada $300 y $400 en puerta. Plateas desde $300.- Domingo 26: El Chaqueño y No te va "Gustar" (NTvG). Entrada anticipada $ 500 y $700 en puerta. Plateas laterales $300.