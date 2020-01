Animal arrojado desde helicóptero: Nuevos detalles y la investigación judicial

Una fiscalía uruguaya investiga el caso del animal arrojado desde un helicóptero a la piscina del empresario argentino Federico Álvarez Castillo, en José Ignacio, hecho que generó fuertes críticas en las redes sociales.Este miércoles, la fiscal de Maldonado Ana Carolina Dean ordenó medidas para lograr la identificación del piloto del helicóptero y quiénes estaban a bordo.Para ello, la fiscal se contactó con autoridades aeronáuticas y dispuso el traslado de las personas a la sede judicial una vez que sean identificadas.En diálogo con el periódico El País, Dean señaló que se enteró del caso este miércoles y hasta el momento se tomó declaración a Alvarez Castillo, dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra. "Estaba en su casa, con su familia, escucha el estruendo y cuando sale vio que era un cerdo en su piscina", declaró a la Policía dijo la fiscal y explicó que el empresario y su familia "lo retiraron, lo asaron y lo comieron".El video en el que se ve el momento en el que el animal es arrojado hacia el agua se viralizó en las redes sociales este martes.Según pudo reconstruir Infobae, la familia sabe qué fue lo que ocurrió y tiene indicios claros sobre la identidad del hombre que ejecutó el desagradable chiste.El hecho comenzó a gestarse durante una conversación informal que mantuvo el hombre de negocios con un amigo, otro empresario que no solo suele veranear en Punta del Este, sino que tiene múltiples inversiones en la ciudad de Carmelo.Palabras más, palabras menos, el interlocutor invitó al dueño de la firma textil y a su familia a compartir una comida.prometió. Álvarez Castillo aceptó la propuesta. No era algo nuevo para ellos: quienes conocen a los protagonistas de esta historia dicen que ya habían compartido otras comilonas durante la temporada estival."¿Cómo me lo vas a mandar por Uber?", repreguntó el anfitrión de la velada. "Vos quedate tranquilo, que yo ahora te lo llevo en Uber", le contestaron. Por el tono de la voz que oyó y por la confianza que los une, Álvarez Castillo sospechó que su amigo estaba preparando una de sus habituales bromas.Algunas horas después descubrió de qué se trataba, pero no lo tomó de sorpresa: de las imágenes se desprende que tuvo tiempo de tomar su teléfono celular y grabar toda la secuencia. El registro, que se viralizó en redes sociales y en aplicaciones de chat como WhatsApp, fue tomado desde el inmueble y la reacción de los que estaban allí no fue la de personas que estaban asustadas. Álvarez Castillo sabe quién le arrojó un cordero por la cabeza, pero por ahora opera una suerte de pacto de silencio entre ellos para proteger su identidad.Aparentemente, la desagradable idea no es nueva. Hay testigos que indican que el mismo helicóptero estuvo involucrado este año en una maniobra similar en el jardín de un empresario brasileño que vacaciona en el Este uruguayo.Mientras la polémica por el animal arrojado desde el helicóptero se multiplicaba en las redes sociales, la marca Paula Cahen D´Anvers emitió un comunicado contra el empresario Álvarez Castillo, quien fue creador de la empresa junto a su ex esposa, y repudió "fuertemente" el caso.La firma aclaró que Álvarez Castillo fue desvinculado hace más de 20 años "por numerosos irregularidades que generaron acciones legales en su contra".Como contrapartida, en defensa de su padre, la hija mayor del empresario salió a responder a las críticas en las redes sociales: "Sí, el chancho estaba muerto y descuerado (sin piel). Papá no lo tiró. Yo misma lo vi tirándose al agua (la misma donde días atrás disfrutaba con su hijo menor) para sacarlo de la pileta", aseguró.Y agregó que el animal arrojado desde el helicóptero estaba "muerto como todas las vacas, cerdos y pollos que consume el gran porcentaje de la Argentina"."Si querés aportar un poco de luz a este mundo dejá de proyectar tus oscuridades en un video viral (qué fácil) y dejá de comer carne", dijo al replicar la andanada de críticas con un discurso vegano.