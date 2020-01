Mujer pide ayuda para solventar los gastos del cuidado de su papá

Adriana Emilia Leiva, le reclama a IOSPER que le cubra el gasto de un cuidador domiciliario para su padre que tiene demencia vascular por múltiples infartos. "Realizamos con un abogado un recurso de amparo para que IOSPER pueda solventar esos gastos" le contó a Elonce TV."Desde julio que estoy tratando de hacer el reclamo y no me han pagado. Mi sueldo no me alcanza para pagar tres cuidadores, y desde la obra social no me da respuestas" reclamó Leiva, y contó que "estoy cansada, mi papá es agresivo, los cuidadores renunciaron. Lo tengo que cuidar yo y no puedo, tengo cáncer, y un hijo que tiene una malformación congénita. La situación es insostenible".Además expresó que necesitan que le den una respuesta concreta, "es un derecho que tiene mi papá, le descuentan todos los meses del recibo de sueldo lo correspondiente a la obra social, presenté el carnet de discapacidad, pero nadie hace nada, me tienen a las vueltas y no me dan una solución".Sobre el estado de salud en el cual se encuentra su padre, comentó que "tiene dificultad para comer, para caminar, es agresivo, con nosotros no quiere estar mucho tiempo, convulsiona entre tres y cuatro veces al día. Es un paciente psiquiátrico".Ademas contó la situación actual del hombre, y dijo que "hace dos meses que estoy sin cuidadores. Ahora lo lleve a un geriátrico pensando que IOSPER se iba a hacer cargo, pero no. Supuestamente ellos me tienen que reintegrar, pero nunca me pagaron. El geriátrico me reclama que abone la cuota mensual. Me cortaron el cable y el gas porque no tengo plata." Y su vez reclamó: "Me tiene que pagar 33 mil pesos por dos cuidadores".Para finalizar, contó que "en el Hospital Escuela no lo aceptan, porque según la nueva ley de salud mental, si el paciente no quiere, no se lo interna. Intervino el COPNAF por mis hijos porque los golpeo, a ellos, a mí y a mi mamá, ya es insostenible la situación. En el hospital Fidanza tampoco me dan una solución".Si alguien la puede asesorar o ayudar, se pueden comunicar al teléfono celular 343 4 050 407 Adriana Emilia Leiva.