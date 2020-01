"¡Rodrigo despertó!", contó la madre del joven que cayó de un muro en costanera

Policiales Turista español cayó desde cuatro metros en la Costanera y está grave

Cadenas de oración, mensajes de aliento, grupos de WhatsApp atentos a cada pequeña señal, hablan a las claras de este presente de enorme tensión que vive no sólo la familia de Rodrigo Rodríguez, sino también sus amigos y gran parte de la ciudad de Colón.Aproximadamente, a las 20 de este martes, Silvina Simón, la mamá del joven que el pasado fin de semana cayó al vacío en la costanera de Gualeguaychú, publicó un emotivo posteo en su cuenta de Facebook, dando cuenta de una buena noticia."Un paso que es un MILAGRO por la fuerza del amor? por la fuerza de todos los que siguen acompañándonos? RODRIGO DESPERTÓ!!!!... a las 18 horas hablé con él... comprende, escucha y se inquieta luego se calma? lo dejé luego dormido nuevamente como un angelito? GRACIAS ? el camino será largo? no abandonen sus intenciones? Abrazo enorme a cada uno!!", expresó Silvina.Un día antes, había reclamado a las autoridades del Poder Judicial y de la policía que se investiguen las circunstancias en que se produje la extraña caída de Rodrigo, desde la baranda de la costanera.Silvina Simón apuntó algunos datos llamativos, como el faltante del celular de Rodrigo y de sus zapatillas, además de rasguños en el pecho, que podrían ser indicios de que la caída no fue accidental sino provocada. Fuente: (El Entre Ríos).-