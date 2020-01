Encontró dos millones de pesos, los devolvió y recibió una pala como recompensa

Luis Spahn es rafaelino y este lunes por la tarde en la ruta 70, cerca la rotonda nueva, encontró cheques por la suma de dos millones de pesos."Iba despacito por la rotonda y vi clarito que eran cheques. Paré y los junté", contó Luis en Lt10.Luego del hallazgo comenzó a averiguar a quiénes pertenecían los cheques y al observarlos mejor se dio cuenta que tenían la firma de la apoderada de una empresa de la capital santafesina que comercializa herramientas. Al llamar por teléfono la mujer le conto que se los había entregado a un comisionista y, seguramente, los perdió.Por eso,Luis viajó a Santa Fe para devolver los cheques. Al llegar, lo recibieron y lo hicieron esperar en la guardia, "donde creo que hacía 70 grados", comentó. Además de esa situación, al ser recibido por la propietaria de los cheques y devolverlos, quien le agradeció escuetamente, le pregunto si quería algo como recompensa.Si bien Luis contentó que no, que solo quería devolver los cheques. Sin embargo, la mujer insistió y le dieron una herramienta: una pala de punta.Luego lo despidieron, sin saludarlo y el hombre debió volver por sus propios medios a Rafaela.Posteriormente, en declaraciones a TN, confió: "Hay mucha gente enojada con la empresa, pero yo no. Le llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos de que se los haya llevado, entonces me preguntaron si quería llevarme alguna herramienta. Les dije que no, pero un muchacho apareció con una pala. No sabía si agarrarla, porque sabía que se iba a generar esto".Lo llamativo del "regalo", es que Luis es electricista y además vive en un departamento. Sumado a que le dolió la falta de cortesía de la empresa ante su gesto."Los devolví como corresponde", dijo el rafaelino. "Me regalaron una pala. Yo vivo en un departamento y no tengo tierra. No me sirve ni para juntar las hojas", bromeó Luis entre risas.