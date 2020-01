Cómo deshacerse de viejos dispositivos de forma segura

Como primera medida, se recomienda nunca olvidarse de hacer backup de datos. Si se trata de un teléfono, se puede hacer una copia de seguridad de los datos en la nube o en la computadora. Si involucra la computadora, puede usarse una combinación de nube y unidad externa. Lo que más práctico sea para el usuario, pero asegurarse de hacerlo para no perder ningún dato confidencial que se pueda necesitar en el futuro.



"La mayoría de los usuarios de computadoras piensan que al formatear el disco rígido sus datos han sido borrados del disco, lo cual no es cierto. Los datos aún pueden recuperarse del disco incluso después de haberlo formateado, aunque la limpieza del disco de una computadora puede ser diferente según sea el sistema operativo que se utiliza.", advierte Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



Para la limpieza del disco rígido de una computadora Mac, desde ESET aseguran que el proceso es bastante simple y directo. Se puede acceder a la función Utilidad de Discos, que viene incorporada, para limpiar la unidad; que incluso permite determinar qué tanto se quiere borrar. Si, en cambio, se está ejecutando Windows, no hay un limpiador de disco incorporado, pero hay una variedad de opciones que se pueden usar. Basta con navegar por la web para encontrar la herramienta con mejor "review" que se ajuste a las necesidades del usuario, aunque se debe tener en cuenta que las versiones gratuitas de algunas herramientas pueden funcionar solo con discos duros mecánicos.



Si se cuenta con un disco de estado sólido (SSD), se sugiere consultar el sitio web del fabricante para conocer la utilidad de disco. Si se quiere ir más allá, existe la opción de destruir el disco.



En cuanto a los teléfonos inteligentes, estos tienen sus propias utilidades que se implementan en el sistema para que el proceso sea lo más ágil posible. Si la intención es deshacerse de un iPhone, primero es necesario cerrar la sesión de todos los servicios, como iTunes, iCloud, App Store, etc. Luego, ingresar a la sección Configuración, después al menú Restablecer y presionar Borrar todo el contenido y la configuración. Si se planea dar a un tercero un dispositivo Android, el proceso puede variar un poco de un fabricante a otro, pero el procedimiento debería ser similar. Se comienza por eliminar las medidas de seguridad (como la pantalla de bloqueo), luego continúa con la eliminación de las cuentas con las que se ha iniciado sesión. Para hacer un esfuerzo adicional, se encriptan los datos en el teléfono y después de eso, se ejecuta la opción Restablecer los datos de fábrica en el teléfono.



"Es importante, además, ser responsable con el medioambiente. Si se planea deshacerse de un dispositivo, es clave buscar primero lugares en los que se reciclen dispositivos electrónicos usados. Contienen recursos valiosos que se pueden utilizar en la fabricación de futuros dispositivos. Si no se está seguro de cómo hacerlo, se puede consultar en el sitio web del fabricante o en las oficinas de algún organismo gubernamental en el que se considere que pueden brindar esta información.", agrega Gutierrez.