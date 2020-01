Cerdo arrojado desde helicóptero a piscina: Qué dijo la mujer del empresario

Video: Video muestra como tiran un cerdo desde un helicóptero a una piscina

Un video muestra como desde un helicóptero arrojan un cerdo a una pileta. El hecho transcurre en Punta del Este y el protagonista, según diferentes medios, sería el empresario Federico Álvarez Castillo, propietario de la casa donde cae el animal.



A través de la red social twitter se desató una catarata de opiniones en contra de lo sucedido, mientras que en un artículo publicado en la web de la revista Noticias, se indica que el empresario formó parte de una "broma de muy mal gusto" que tuvo lugar en su chacra de Uruguay, donde está de vacaciones.



Sin embargo, TN se comunicó con Lara Bernasconi, esposa del empresario, que desligó a su familia del hecho.



"Alguien nos tiró un cordero desde un helicóptero. Nosotros no tenemos nada que ver con esta situación", aseguró la modelo al canal de noticias y, además, informó que el animal no estaba vivo al caer en la piscina.



Con respecto a la identidad de los responsables, Bernasconi afirmó que no tienen una idea clara de quién pudo haber sido.



Además, confirmó que ya hicieron la denuncia correspondiente.



En el video se ve cómo el helicóptero se posiciona sobre la propiedad del empresario y deja caer al animal desde una gran altura. Finalmente, termina dentro de la piscina, donde salpica una gran cantidad de agua producto del impacto.