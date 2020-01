"No lleven chicos en moto", dijo la mamá del niño que sufrió fractura de cráneo

Policiales Sufrió fractura de cráneo un nene de dos años al que su padre llevaba en moto

Un niño de dos años sufrió fractura de cráneo y diversas heridas de gravedad en el rostro, cerca de la frente y en la nariz, cuando transitaba con su padre en moto en la ciudad de La Paz. El pequeño fue trasladado al Hospital San Roque de Paraná donde fue sometido a estudios de control, Tomografías y placas, para saber con precisión su situación.Jesica Martinez Candida, madre del menor, a su hijo "aun lo están evaluando, y seguimos a la espera de un diagnóstico preciso, pero en este momento se encuentra bien, habla y come con normalidad". Además, agregó que ella junto con el padre del menor están instalados en el Hospital, donde seguramente tendrán que permanecer durante un tiempo.Sobre el accidente relató que "el niño iba junto con su padre en una motocicleta 110cc y fueron chocados desde atrás por un automóvil Chevrolet Onix". También mencionó que el menor no poseía casco al momento del choque. Y que el niño fue trasladado al nosocomio de la capital entrerriana, porque los médicos de La Paz le aseguraron que aquí iba a recibir una mejor atención.Finalmente Jesica Martínez aconsejó: "No lleven a sus chicos en moto, ya que una nunca sabe lo que puede ocurrir, lo que estoy viviendo actualmente es una situación muy fea y aun no sé cómo va a salir mi hijo de todo esto".