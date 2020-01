Observaron una víbora "de gran tamaño" en Concordia

Foto: Imagen ilustrativa

Un joven asegura haber visto una gran víbora, de más de tres metros, en el arroyo Yuquerí, que está bajo el Puente Alvear, de Concordia. Ocurrió este lunes alrededor de las 5.



En diálogo con Elonce TV que "iba en la moto. Los automovilistas pasaban despacio y miraban abajo del puente. Empecé a frenar y vi una serpiente bastante grande. Era verde y negro, de gran tamaño. Mucha gente se mete al agua en esa zona a la siesta y quiero alertar de eso. No sé si es peligrosa".



"Llamó la atención. Estaba buscando ocultarse. Venía por el medio del agua, como buscando algo. El arroyo está bastante bajo y vi que siguió de largo. Era muy grande y eso sorprendió a todos. Me dio impresión", aseguró.



Indicó que "un hombre dijo que para él era una pitón. Seguramente había comido algo recientemente y por eso iba por arriba del agua, como que no podía bajar". Elonce.com