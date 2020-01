Se detectó un posible caso de leishmaniasis visceral en Concordia

Desde el Área vigilancia de Epidemiologia de Salud provincial investigan un posible caso de leishmaniasis en Concordia.



El Doctor Mauro García, secretario de Salud de la municipalidad de Concordia, dijo a Elonce TV que "es un posible caso de leishmaniasis. Es una mujer de Concordia, que estaba en situación de calle en la zona de la Ex Hipo. Estuvo 20 días internada. Es una señora con alto riesgo social".



"Al no tener un diagnóstico certero se la derivó desde el Masvernat a Paraná. Son enfermedades que generalmente cursan así, con fiebre solapada. Generalmente se asocia con una neumonía que no resuelve, que no responde con los antibióticos habituales. Se decide una batería de estudios para descartar cualquier patología", comentó.



"Es una sospecha, aún no se sabe. Se iniciaron las acciones en la zona donde se detectó el posible caso. Hicimos serología en animales para ver si encontramos el parásito en los animales. En los perros que se ha hecho hasta ahora dio negativo. Se hizo fumigación también", dijo.



Consideró que "no son los diagnósticos más frecuentes. Tienen que ver con las condiciones que viven las personas. Hay muchos perros que a veces no están abandonados y tienen los síntomas. No es para alertar pero sí para tener en cuenta".



Los humanos "no deben dormir en la misma habitación que las personas, hay que hacerle los cuidados necesarios. Igualmente hay un vector que transmite la enfermedad a los humanos".



Sobre los síntomas, dijo que "es una parasitosis, se da febrícula que dura dos semanas o un mes".