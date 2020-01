Victoria hará controles regulares en la zona de islas por las fiestas

La Municipalidad de Victoria decidió realizar controles permanentes en la zona de islas, luego de las denuncias formuladas y radicadas oficialmente por ambientalistas de Rosario sobre el impacto que generan las fiestas que se organizan en el humedal. "Hacemos controles en la zona de islas, en la segunda sección, en el Paraná Viejo, e isla Invernada, donde ya el año pasado se hizo un relevamiento", confirmó Gustavo Andino, delegado de Islas de la Municipalidad de Victoria.El funcionario indicó a medios locales que en esas inspecciones se habían detectado 19 comercios, muchos de los cuales sufrieron el labrado de actas de infracción e intervención del Juzgado de Faltas municipal, incluso con cierres y clausuras.Al respecto, grupos ambientalistas vienen reclamando insistentemente por la necesidad de poner orden a actividades que están atentando a la zona de humedales protegidos, con perjuicios en el ambiente natural, en la flora y fauna, y con efectos como basura desparramada por las islas y el río."Vamos a hacer un nuevo relevamiento de aquellos comercios que aún no cuentan con la habilitación municipal o la inscripción en la tasa de higiene. Para ello se labran actas. Pero también vamos a concurrir para trámites pendientes en áreas como obras privadas o bromatología, para que cumplimenten las gestiones necesarias", dijo Andino.El funcionario mencionó la particularidad del funcionamiento de estos locales, la mayoría paradores, bares y playas, que desarrollan sus actividades desde mediados de diciembre, enero, febrero, y en marzo ya dan de baja. "Esos trámites administrativos se dan en tiempos de receso, y además el municipio no tiene logística para tener una mayor cercanía. Entonces los responsables de comercios tienen que ir hasta Victoria para coordinar los distintos permisos", señaló en referencia a las dificultades que ocasiona la distancia.Respecto de las extensas superficies que componen la zona de islas, planteó que "la solución que siempre planteamos desde la delegación de Islas es que el municipio cuente con una sede con presencia en el lugar y eso nos va a permitir marcar soberanía. Hay, en quienes residen en la zona, el no reconocimiento del ejido e incumbencia municipal de Victoria. Muchos incluso inician trámites ante el gobierno provincial. Hay hasta organizaciones no gubernamentales y organismos gubernamentales que obvian al municipio". (La Capital)