Nahuel Pennisi interpretó "Ser feliz" junto a un coro de señas en Diamante

Sociedad Diamante vivió su tercera luna festivalera que cerró a puro carnaval

Nahuel Pennisi es cantautor no vidente y fue parte del escenario del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Interpretó junto al Coro de Lengua de Señas "Mensajes al Viento" el tema "Ser Feliz" que es también una canción emblema de Once por Todos. El joven se mostró feliz de que se use en la jornada.Pennisi agradeció "por el ida y vuelta, la buena onda y recepción del público". En declaraciones ase definió como "un tipo muy feliz" y manifestó que le gusta "transmitir la alegría con la música. Trato de transmitir lo que soy", definió.Finalmente, el artista expresó su satisfacción porque la jornada solidaria Once por todos haya adoptado una de sus canciones como emblema.