Falleció Osvaldo Fornasari, reconocido músico entrerriano

Falleció Osvaldo Fornasari, un músico radicado y reconocido en Villaguay, donde se convirtió en un emblema gracias al talento para el bandoneón."El Gordo" o "Forna", como le decían sus amigos y seres queridos, había nacido en Estación Urquiza o Villa San Marcial, Entre Ríos, un 15 de diciembre de 1943.Desde los 15 años de edad integró diversas formaciones musicales como ejecutante de bandoneón, guitarra y bajo electrónico. Por otra parte, fue tercera voz y guitarra en conjuntos vocales que en su momento tuvieran cierto predicamento en el ámbito local. A los 20 años integró los conjuntos "Los caballeros" y "Los cinco de oro".Osvaldo Fornasari descifraba a su modo la definición de ser un músico algo bohemio, porque "solo hay algunas intervenciones en trabajos de amigos que me han pedido colaboración. No soy afecto a la sala de grabación porque me veo encerrado y por ende no puedo volar como cuando tengo a la gente en vivo y en directo", expresaba con precisión, porque su otra pasión era el periodismo, según describe una crónica del periodista Ceferino Azambuyo.LT27 Radio la Voz del Montiel fue testigo de sus inicios en la actividad informativa en tiempos en que, producto de las interferencias por las descargas atmosféricas, se lo encontraba descifrando inentendibles renglones que para él siempre tenían sentido, mostrando un alto grado de responsabilidad, posteriormente desarrollaría su tarea como redactor de una agencia de noticias de Villaguay.En agosto de 2015, Fornasari integró una delegación de la Escuela de Folklore El Sauce que partió a tierras peruanas, cumpliendo con los intercambios culturales junto a delegaciones de Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Bolivia, Blangladhes, Francia, Ghana y el anfitrión, Perú.Actuaron en la ciudad de Arequipa, que celebró su 475º Aniversario de fundación, mostrando a través de la danza y la música costumbres y antecedentes culturales de distintas regiones de nuestro país, respetando su idiosincrasia y tradiciones, incluso con el aditamento de una cuidada elección de trajes de época.El Ballet de Arte Folklórico Villaguay y el trío instrumental integrado por Francisco Monzalvo (teclado y acordeón a piano) Lucas Monzalvo (Guitarra) y Osvaldo Fornasari (Bandoneón) hicieron aplaudir de pié a un numeroso público que asistió a este festival perteneciente al circuito de Cioff Mundial Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales, colaborador oficial de la Unesco.En noviembre del mismo año, el reconocido bandoneonista acompañó a Maciá Canto en el marco de una gira por Europa, los integrantes del grupo vocal folklórico y de música latinoamericana partieron a la ciudad española de Barcelona. Los maciaenses, Julio Marozini, Carlos Roldán, Ramón Vittori, Javier Seguro y Nicolás Vittori, actuaron en la comuna italiana De Rolo, también en Basilea (Suiza) y en Barcelona, en una gira que duró 20 días.En 2016, Osvaldo Fornasari participó en el auditorio municipal "Carlos María Scelzi" de Concepción del Uruguay, en el Movimiento de Música Entrerriana "De Costa a Costa", con las actuaciones de un Ensamble de Gurises de ciudades entrerrianas, que acompañaron a "Pocho" Gaitán, "Los Hermanos Spiazzi" y José Castro, y "Música de Raíz" con Guillermo Lugrin, Juan Martín Caraballo y Facundo Torresán.En octubre del de 2018, con la organización y el auspicio de la Asociación Villaguayense "30 de Agosto" se realizó un recital denominado "Tango, bar, charla y canciones", a total beneficio del Centro Conin Villaguay, en los salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas con música de Tango y como figura principal la actuación del tenor internacional Roberto Taddei acompañado por Osvaldo Fornasari en bandoneón.El hijo adoptivo de Villaguay, recibió una importante distinción, un reconocimiento en la Cámara de Diputados de la Provincia por su trayectoria y por representar a la cultura de la provincia.