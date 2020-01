Insólito robo: Antes de irse, abrazó a su víctima y le dijo: "estoy re duro"

"Me dijo que estaba re duro y que para que quede todo bien me pidió que le dé un abrazo", contó insólitamente Facundo Kippes sobre cómo terminó un asalto que lo tuvo como víctima en la madrugada de hoy y que pudo haber resultado en algo mucho peor.Facundo es oriundo de Bahía Blanca, tiene 25 años y desde hace poco más de tres meses trabaja como playero en una estación de servicio ubicada en el cruce de la avenida Lainez y Provincias Unidas de esa ciudad bonaerense.Anoche, mientras se encontraba trabajando en el lugar en soledad, fue asaltado por un desconocido. Cerca de las 3 de la madrugada, un delincuente armado con una pistola, "con barba, de unos 35 años y más de 1,70 metro de altura", según describió en joven en diálogo con Infobae, llegó a la estación para robarle la recaudación."Apareció caminando, me pidió que le convide un cigarrillo y me pidió la plata. Y se la dí", aseguró. El ladrón, al final, se llevó aproximadamente $ 9.000 que había en la billetera del comercio. "Gracias a Dios no pasó a mayores, no hubo ningún golpe", sostuvo aliviado Facundo, en un caso adelantado por Crónica. Luego, el asaltante se retiró del mismo modo en que llegó, "caminando lo más tranquilo".Lo peculiar ocurrió segundos antes, durante el transcurso del robo. Mientras Facundo estaba "en shock" y sentía miedo de que al ladrón se le escapara un disparo, lo sorprendió la actitud que tomó el delincuente. "Antes de que se vaya, me dijo 'para que quede todo bien dame un abrazo'. Como él estaba armado obviamente accedí", relató.También contó que le reveló que estaba bajo efecto de estupefacientes: "Me dijo que estaba re duro, que se sentía zarpado".

Facundo y el dueño de la estación de servicio radicaron la denuncia en la Comisaría Cuarta de la ciudad. Ahora los investigadores analizan las cámaras de seguridad del lugar para tratar de identificar al ladrón.Para Facundo es la segunda vez que le roban en toda su vida. "El miedo te queda un poco, pero ya está, hay que agachar la mirada y seguir para adelante", concluyó con resignación.