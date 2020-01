Buscan a un afortunado que ganó en el Quini para que no pierda el premio

En Nogoyá y la región se inició una campaña para tratar de ubicar al apostador del Quini 6 que el domingo pasado ganó uno de los premios del denominado Siempre sale. El inconveniente es que si no se presenta a buscar el dinero antes del 19 de enero, perderá la posibilidad de cobrar el premio.



Una de las trabajadoras de la agencia 1.175 ubicada en el barrio San Miguel, en la zona sur de Nogoyá, Carina Frutos informó que "se inició la búsqueda y campaña para tratar de localizar a una persona que jugó y ganó 87.000 pesos en efectivo a través del Siempre sale del Quini 6".



"La apuesta se realizó unos días antes del domingo pasado, y en el sorteo fue uno de los afortunados", referenció para indicar: "El tema es que los días pasan y el apostador-ganador debe presentarse en la agencia a retirar el dinero, de lo contrario si vence el plazo de espera, perderá el premio".



Frutos señaló: "Nos da la impresión que la persona que jugó la boleta podría haber estado de paso por Nogoyá, y al retirarse no verificó la boleta. Ojalá se entere que ganó y así pueda venir a buscar el dinero que ya fue transferido hacia nuestra agencia".



Hizo saber que la búsqueda tiene el único objetivo que el ganador pueda hacerse del dinero. "Nosotros como agencia en este tipo de premios no recibimos ningún incentivo, como podría haber sido el premio mayor del Quini 6", resaltó.



Con respecto al dinero, comentó: "El apostador ganó 87.000 pesos en efectivo, y al hacerse los descuentos oficiales tendrá en manos 63.000 pesos".



Recordó que en su agencia hace poco tiempo la fortuna estuvo presente en varios premios. "Acá se jugó en el 2019 un Quini 6 millonario. Hubo una única ganadora en todo el país que apostó en Nogoyá y ganó 14 millones de pesos, por lo que a nosotros nos correspondió 100.000 pesos".



"Luego hubo otros premios medianos y chicos, pero cada tanto esta agencia trae suerte", contó con alegría.



Lo cierto es que si el apostador no se presenta antes del 19 de enero, el premio volverá al Iafas y perderá el derecho a cobrarlo. "Sería lamentable que esto ocurriera, es una suma de dinero interesante, serían como dos sueldos de clase media, por lo tanto, bregamos para que la gente que haya jugado en Nogoyá o la zona, mire las boletas, verifique los números y coteje, no vaya a ser que la suerte esté en ese cupón", reflexionó finalmente. (Uno)