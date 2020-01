Hidroponía casera: pasos a tener en cuenta para producir cultivos sin suelo

Pasos para armar una hidroponia casera



En el último tiempo, se ha escuchado mucho hablar acerca de la hidroponía. Principalmente, se observa una tendencia en las grandes urbes, dado que no toda la gente dispone de una superficie de tierra para lograr una huerta, entonces, este sistema le permite a una persona en pocos metros cuadrados y conociendo algunos aspectos mínimos de manejo, cultivar vegetales en su casa y poder consumirlos.En este sentido, Sebastián Borracci, especialista en cultivo hidropónico del INTA Balcarce, habló sobre las ventajas de esta tendencia en cultivos sin suelo. "Son sistemas forzados de producción intensiva, en los cuales se deja de usar el suelo como lo conocemos de sustrato", apuntó.Ante esta consulta, respondió: "Se necesitan conceptos mínimos y necesarios para desarrollar este tipo de cultivo: qué variedades se van hacer, no todas son posibles, algunas son más fáciles que otras. Generalmente las más viables y rápidas de lograr son diferentes tipos de lechuga".Otro aspecto a tener en cuenta, es si se trata de una producción familiar para autoconsumo, o si se trata de un planteo del tipo comercial, donde se necesitan muchos más elementos para lograrlo. "Estos últimos son desarrollados por personas que ya tienen un bagaje de conocimiento sobre la producción de cultivo de modo convencional, entonces, optan por hacer mucho más eficiente el sistema y quizás lograr mayor calidad, un crecimiento más rápido, un mayor potencial de ese cultivo", advirtió el técnico.Luego, según detalló BorracciEn relación a la, el especialista detalló: "Consiste en macroelementos, como fósforo, nitrógeno, potasio; y microelementos, tales como: manganeso, cobre". En este sentido, advirtió que es de suma importancia el control del PH y la conductividad: "El PH de las soluciones tiene que ser aproximadamente entre 5 y 6, la conductividad depende de la especie, pero debe ser entre 2 y 4. Son muchos aspectos del orden fisiológico que es importante ir aprendiendo, cuando uno arriba a este tipo de producciones para tener éxito".Un punto a resaltar del cultivo hidropónico, es que la calidad suele ser mucho mejor en cuanto a los requerimientos del mercado, la sanidad de las hojas, y el fruto. Particularmente, en el caso de la papa, de acuerdo a su experiencia Borracci, señaló: "Logramos una mayor producción, casi un 50% más de mini tubérculos y una calidad muy superior comparación con el sistema convencional con uso de tierra como sustrato". Además, porque no tenemos contacto con la tierra que generalmente tiene más patógenos que estos sistemas que se plantean".Asimismo, más de uno se preguntará cuáles son los costos de implementar este sistema. Si bien Borracci, reconoció que tiene un alto costo al principio para montar la estructura, aclaró que se amortiza muy bien a posteriori con la producción tanto familiar como comercial.En cuanto al aplicación de fitosanitarios, el experto del INTA Balcarce, comentó: "Usamos una serie de productos para tener controlado ácidos y pulgones, que estén libres de esos insectos para no transmitir virus".En el planteo familiar, indicó que la idea es no utilizar agroquímicos de síntesis, dado que el desarrollo es más veloz y, por lo tanto, corre menos riesgo de ser infectado por insectos. "Promovemos la utilización productos caseros para que las personas no estén manipulando químicos que pueden resultar innecesarios. Al ser una producción con mano de obra muy intensiva, se puede controlar con productos más naturales, y hacer una acción física directamente sobre la plaga", sugirió.En cambio, al referirse al planteo comercial, subrayó: "Por el tamaño, suelen aparecer problemas como el ataque de algún hongo, alga que se introduce en la solución nutritiva y en ocasiones hay que aplicar algún producto químico para que se solucione". No obstante, aclaró: "Uno brega para que sean productos químicos de banda verde, de menor impacto al medio ambiente, haciendo hincapié en que los productos deben usarse con el mayor expertise posible, y aplicar la dosis justa en el momento adecuado". (Fuente: Agrofy News)