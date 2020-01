ANSES reiteró que "no solicita información personal por teléfono"

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aclaró que dicha entidad no solicita datos personales de manera telefónica. La explicación fue comunicada públicamente a raíz de varias denuncias en distintos puntos del país sobre personas que piden información en nombre del organismo. La situación se da en medio del comienzo de la distribución de las tarjetas Alimentar impulsada por el gobierno nacional para la compra de alimentos.La Anses aseguró que "no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso". Entonces, recordó que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son gratuitos y no necesitan de gestores externos.En tanto, para asesoramiento como para inicio de gestiones, se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar , o llamando al número 130 (gratuito desde líneas fijas). "De esta manera, las personas concurren a las delegaciones de la Anses en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita por personal capacitado, visiblemente identificado con sus nombres", explicaron.A su vez, reiteró que los canales de denuncias ante casos de fraude o estafa son vía mail a denuncias@anses.gob.ar ; por escrito a Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personalmente a la misma dirección de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio; o bien por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20.Las denuncias por estafas se dieron en el marco de la distribución de la Tarjeta Alimentaria. La misma comenzó el 17 de diciembre en Concordia y desde el 20 de enero, durante tres semanas seguidas, continuará en 24 municipios del conurbano bonaerense y en varias provincias.Además, Anses es el organismo encargado de notificar dónde y cuándo pueden retirar la Tarjeta Alimentaria las familias con hijos e hijas menores de 6 años y que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). Para obtenerla no es necesario hacer ningún trámite. Además, cada provincia determina en qué banco estará disponible y el monto que va a percibir cada titular depende de la cantidad de hijos a cargo. Vale recordar, que la Tarjeta Alimentaria sirve para comprar alimentos, excepto bebidas alcohólicas y no permite extraer dinero en efectivo.