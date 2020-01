Guardavidas rescataron a cinco personas que habían pasado la zona de boyas

Un rescate ocurrió este miércoles alrededor de las 17.30, cuando los guardavidas Cristian Bianchi y Javier Céspedes, quienes prestan servicio en el puesto del Balneario Santiago Inkier, de Colón, debieron salvar la vida de varias personas.



De acuerdo al relato de Céspedes, se trataba de cinco personas (tres menores y dos adultos) que se encontraban en una zona no habilitada para bañistas, ubicada entre la finalización de la playa del Club Piedras Coloradas y la salida de embarcaciones (a más de 50 metros por tierra, fuera de la jurisdicción del puesto de guardavidas y sin boyado).





"La situación de emergencia se inició en cadena, pero el rescate no resultó de la misma manera, ya que primero se auxilió a los más necesitados (los 3 menores) y un mayor, sacando cada guardavidas a dos víctimas al mismo tiempo, para luego volver a ingresar y sacar al segundo mayor involucrado, el cual se mantenía a flote pero muy asustado", comentó el guardavidas a El Entre Ríos.



"Felizmente el rescate fue exitoso, pero esto nos deja una muy clara moraleja: no hay que bañarse en sectores no habilitados, sin boyado ni servicio de guardavidas", reflexionó. Prevención para bañistas y navegantes Debido a la bajante extraordinaria que presenta actualmente el río Uruguay frente a la costa entrerriana, desde Prefectura Colón recomendaron "precaución y especial atención en el cuidado de menores durante la permanencia en los sectores costeros, especialmente no ingresando a las aguas en lugares no habilitados, siendo este un riesgo para la integridad física".



Asimismo, se recordó a propietarios de embarcaciones deportivas, que naveguen por el río Uruguay, "prestar suma atención a posibles obstáculos visibles producto de la bajante, tales como bancos de arena, cascos hundidos, etcétera, e informar cualquier anomalía a esta autoridad".



En tal sentido, los propietarios "deberán verificar y asegurar las embarcaciones amarradas a muelles o fondeadas, ultimando medidas de seguridad para preservar la estanqueidad y estabilidad de las mismas".