Alertan sobre una estafa en internet que suplanta identidad de Netflix

La importancia de analizar los certificados

Usuarios de Netflix fueron alertados acerca de la existencia de una nueva campaña de ingeniería social en la que los cibercriminales hacen uso de la imagen de la empresa de streaming para robar credenciales y datos de tarjetas de crédito de los usuarios y recuerdan la importancia de analizar los certificados de seguridad en los distintos sitios que se visitan, ya que es una de las herramientas con las que cuentan los usuarios para verificar la autenticidad de los mismos.Esta campaña de phishing comenzó con un correo en el cual se informaba que por motivos de falta de información en su cuenta o información incorrecta, la cuenta sería suspendida si no actuaba dentro de las próximas 72 hs. En este caso de ingeniería social, además de hacer uso de la imagen de una marca conocida, los cibercriminales buscan manipular psicológicamente a las potenciales víctimas generando sensación de urgencia, afirman desde ESET, compañía especializada en la detección proactiva de amenazas en la web.Al observar el correo, hay varios aspectos que funcionan como señal de alerta. Algunos de los mismos son:El remitente, a pesar de utilizar el nombre de la compañía, si se analiza detenidamente la dirección se puede corroborar que no se trata de un dominio oficial.La URL a la cual se invita a acceder (la misma puede observarse dejando el cursor del mouse sobre el botón o dejando presionado el dedo sobre el hipervínculo en un dispositivo móvil) cumple las mismas características: usar la marca como parte de un dominio que a su vez hace referencia a formularios de registro, aunque tampoco se trata de un sitio oficial.Si un usuario desprevenido accede al sitio se encuentra con un portal idéntico al oficial."Como se puede observar, a la izquierda de la URL, el sitio posee un certificado SSL y el propio navegador le informa al usuario que está en un sitio de transferencia de información segura. La información que ingrese la víctima viajará cifrada, pero al servidor del ciberdelincuente.", comenta Luis Lubeck, Especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.La campaña busca obtener las credenciales de ingreso y los datos de la tarjeta de crédito asociada.Instancia en la que solicita a la víctima ingresar los datos de su tarjeta de crédito o débito.ESET afirma que, una vez ingresada la información por parte del usuario, el mismo es redireccionado al sitio oficial. En el mismo podrá ingresar con sus credenciales sin problemas, dándole la tranquilidad de que la información que supuestamente faltaba ya fue verificada."Desde ESET destacamos la importancia de revisar los certificados de los sitios a los que se acceden, antes de avanzar con el ingreso de información personal y sensible en un sitio determinado se debería analizar el certificado del sitio. Esto se puede hacer haciendo doble clic en el candado y leyendo detenidamente la información del certificado.", agrega Lubeck. En este caso, la organización no está declarada dentro del certificado. Si se compara este campo con la información incluida en el certificado del sitio oficial de Netflix se puede comprobar la diferencia.Tras analizar la campaña ESET verifico que no se realizan otras acciones maliciosas, como podría ser la descarga de algún tipo de malware o la ejecución de algún código adicional que afectara los recursos de la máquina. Por lo tanto, se trata de una campaña que busca únicamente el robo de información personal.- Siempre evitar acceder a enlaces que llegan inesperadamente por correo electrónico u otros medios.- Verificar la dirección del remitente y que coincida que con el servicio al que hace referencia.- Contar con una solución de seguridad, tanto en dispositivos de escritorio como en móviles, ya que sirven como barrera protectora ante estos sitios.En el caso de sospechar que pueda ser cierto el mensaje, ya sea porque es un usuario muy activo en esta u otra plataforma, se recomienda acceder a la misma de manera tradicional y verificar si todo está correcto o si eventualmente es necesario realizar un cambio de credenciales