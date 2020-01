Aborto: "El Ministerio participa en la redacción del proyecto", dijo González

Profundo debate

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó hoy que la cartera que conduce "participa de la redacción" del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, aunque aclaró que los tiempos de presentación en el Congreso "los maneja" el presidente Alberto Fernández."Los equipos nuestros están trabajando en la redacción del proyecto. Pero el ritmo de eso lo maneja el presidente. Tenemos que asegurar el consenso previo", explicó el funcionario.En declaraciones a radio Futurock, González García reveló que "es un grupo grande" el que está trabajando "en silencio" en torno al tema, con participación de sectores de la sociedad civil.Destacó que la idea es canalizar un debate profundo abordando el tema como un asunto de salud pública, que escape a "la lógica de la grieta" que se generó en 2018 cuando el Gobierno de Cambiemos abrió el debate en el Congreso, aunque sin sentar una posición a favor o en contra como la que ahora sí adoptará la gestión de Alberto Fernández."Lamentablemente ese tema empezó como un debate muy interesante, de los mejores que tuvo la Argentina en los últimos años, y después terminó en un combate político y religioso medio absurdo", evocó el dirigente peronista.En otro orden, se refirió a la herencia de endeudamiento recibida por la gestión anterior, y advirtió que "el Estado está vaciado, por ejemplo en insumos para la salud": "Nos dejaron 11 mil millones de pesos sin pagar", declaró."PAMI debe mucho más todavía, las obras sociales también, hay una situación de endeudamiento muy severa y el Estado está vaciado de insumos para Salud", agregó."El presupuesto que tenemos es exiguo y tenemos que saldar deudas hacia atrás. Aparecen proveedores todos los días. Son más o menos 11.000 millones sin pagar que nos dejaron. PAMI debe más dinero todavía. Las obras sociales también. Es una situación de endeudameinto muy grosera que significa que el Estado esté vaciado, por ejemplo en insumos para la salud", ilustró.Por otra parte, desmintió al ex secretario de Salud de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, quien había dicho que durante su gestión no se había demorado el retiro de containers de vacunas en la Aduana."Es una mentira. Menos mal que hay imágenes visuales. Por prudencia debería callar", lo cruzó, y precisó que fueron 49 los envíos que no se retiraron en su momento, demora por la cual ahora el Estado debe afrontar una multa de 100 millones de pesos.En tanto, el ministro ratificó que volverá a "ponerse en marcha" el Programa Remediar que se había interrumpido durante el Gobierno de Mauricio Macri."A lo sumo en dos meses estará en marcha. Es un programa de provisión gratuita de medicamentos en todos los centros de atención primaria de todo el país. Eso llega a los más vulnerables", ponderó."El programa cambió de nombre y fue devaluado. Tiene la mitad de los medicamentos que había antes y además los botiquines van de vez en cuando. Vamos a recuperar la totalidad de los medicamentos y la frecuencia", especificó al respecto.