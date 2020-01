Primera ablación en Entre Ríos: "las expectativas para este año son muy buenas"

El primer operativo de donación de órgano y tejidos del año se registró en Entre Ríos, en el hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Concepción de Uruguay, donde una familia le dijo "Sí a la vida" y cuatro pacientes fueron beneficiados. El nosocomio forma parte de la red entrerriana de trasplantes, una de las seis unidades coordinadoras que tiene el CUCAIER en la provincia.



Pablo Sors expresó que, "a pesar de la época del año, de que algunas personas están de licencia, el sistema funciona todo el año y a cada hora. Pensamos continuamente en las familias que están esperando la posibilidad de un trasplante, queremos que sepan que el sistema está funcionando todo el tiempo con guardias operativas, estamos atentos a estas posibilidades de poder llevar esperanza a las familias".



"El 2019 fue un año de muchísimos cambios en el país en relación con las ablaciones, no tanto para la provincia que ya venía con un buen índice de donación. Terminamos terceros es un puesto importante, otros años hemos terminado primeros o segundos, siempre está liderando el índice. Vamos a ver como terminamos este año, pero el 2019 fue un año de muchos cambios, impulsados por la ley Justina, que vino a traer, sobre todo para las provincias que estaban un poco más aletargadas, que estén a tono con el resto del país."



"El año pasado nosotros trabajamos a córneas a lista cero. Se llama lista cero a una persona que entra a la lista e inmediatamente se trasplanta. Porque tenemos nuestro propio banco de córneas. La Sociedad entrerriana ha tomado la donación de tejido como algo posible, y entonces nuestros pacientes se trasplantan rápidamente, mientras que en otras provincias importantes como Buenos Aires, hay un promedio de espera de uno año aproximadamente, ahí se ve el trabajo de cada provincia", expresó Sors.



Con respecto las posibilidades para este año, dijo que "las expectativas son buenas para el 2020, pero las mejorarías que tuvimos el año pasado no alcanzan. Es un problema a nivel mundial, no solo de la Argentina. Las personas que fallecen en condiciones de donar sobre todo órganos, son muy pocas con respecto a las personas que están en lista de espera." Y reflexionó: "cada oportunidad que se da, es una esperanza de vida para las personas que están esperando, Por ese motivo, se merecen que el sistema esté muy atento."