Pescaron carpa de más de 30 kilos: Evalúan embalsamarla o hacer una "comilona"

Omar Díaz fue a pescar a la localidad cordobesa de Bialet Massé el sábado por la noche, como en otras oportunidades. Pero jamás imaginó que antes de volver a su casa junto a sus hijos iban a sacar una carpa que los impactó por su tamaño.El hombre relató aque el ejemplar pesa más de 30 kilos y que pese a que en un primer momento no ofreció resistencia, tuvieron que trabajar cerca de una hora entre cinco personas para retirarla de las aguas."Fue en un lugar al que llaman Las Piedras en el puente del Dique San Roque. Estábamos sobre tierra y tiramos la caña. Ahí fue que picó. Ya nos pasó otras vueltas, que nos golpeaba la caña y cuando queríamos recoger cortaba todo. Se ve que allí hay una variedad de carpas grandes", explicó.Díaz trabaja en una fábrica de plásticos en barrio Parque Liceo Segunda Sección de Córdoba y tiene un grupo de pesca con hijos y sobrinos llamado Los Tiburones. Reveló que en esta oportunidad fueron equipados con un equipo más resistente y prepararon una masa de origen asiático."La traíamos a la costa, era peso muerto. No daba lucha como otros peces. Pero cuando nos acercamos a la costa daba coletazos y nos llevaba a todos de vuelta al agua. Estuvimos más de una hora. Durante el día no habíamos sacado nada. Después pasó algo que no vamos a olvidar", recordó.El pescador indicó que el próximo fin de semana decidirán qué hacen con el pescado, que por el momento tienen en un freezer.