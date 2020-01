Joven tiene una enfermedad cardiopulmonar y necesita de un costoso medicamento

Una joven llamada Siomara Roballo, de 26 años, tiene una enfermedad cardiopulmonar y necesita de un medicamento para poder vivir.



Roque Roballo, su padre, explicó a Elonce que "su salud está en riesgo porque la obra social demora la entrega de un medicamento muy costoso. Hicimos un recurso de amparo porque la necesita. La obra social tiene que cubrir esa medicación al 100% según el fallo que salió este lunes por la tarde".



Sobre la medicación que necesita, señaló que "son unas ampollas de nebulización para poder respirar. No las recibe desde este domingo al mediodía".



"Su enfermedad avanzó mucho. Estoy esperando alguna respuesta porque es muy importante contar con ese medicamento. Es desesperante. Fue evaluada por médicos de la Fundación Favaloro y por su cardiólogo. Ella está semisentada, no puede levantarse. Necesita esas ampollas para respirar, más ahora en verano con el calor sofocante. Mi hija puede morir si no llega el medicamento", dijo.



Asimismo, indicó que "hace 10 años que tiene esta enfermedad y hace 8 años la obra social Iosper le cubre el tratamiento".