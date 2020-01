Cómo hay que lavar las toallas para eliminar los gérmenes de manera efectiva

Que el baño es uno de los lugares de una casa donde más bacterias se acumulan no es novedad. Y que estos microorganismos son "fuente" de infecciones y enfermedades, tampoco.De ahí que la limpieza sea fundamental y bajo esa premisa también entran las toallas.Según las recomendaciones del Foro Científico Internacional sobre Higiene del Hogar (IFH, por sus siglas en inglés) que replica el diario español ABC,Además, se aconseja, capaz de eliminar las manchas y también los gérmenes. Según este foro, "sin la presencia del oxígeno activo no se destruirán las bacterias ni los virus".Si no se cuenta con un detergente de este tipo se recomiendaCinco consejos para lograr, además que las toallas queden suaves y esponjosas:Por último, pero no menos importante, el secado. Las toallas tienden a acumular la humedad. De ahí que generen olores con mucha facilidad ya que proliferan bacterias y moho. Lo mejor, por tanto, es secarlas en la secadora o al aire libre.Recuerda también que, al sacarlas de la lavadora, debes sacudirlas para que sus fibras se expandan y recuperen su flexibilidad, evitando que queden apelmazadas.