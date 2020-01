Los ecologistas advierten sobre animales que son atropellados en zona de islas

En los humedales

Animales atropellados

Para recorrer la zona

Los siniestros en las rutas y caminos no sólo se cobran víctimas humanas; una gran cantidad de especies mueren en los caminos. El año 2020 comenzó con una de las bajantes del río más prolongadas de las que se tiene registro, luego de tres meses en los que el Paraná no llegó a su caudal promedio. En Rosario, la altura se registra hoy en 1,8 metros, cuando en la misma época del año pasado medía 4,30 metros.Grupos ecologistas advirtieron que el fenómeno tiene un impacto negativo en la abundancia de peces, porque restringe los lugares para reproducirse en el marco de una presión de pesca que no cede. Pero la poca altura trajo otras consecuencias nuevas al humedal; la más notable es el ingreso de vehículos desde diferentes accesos de la conexión vial Rosario-Victoria por bajadas clandestinas.Así, los ambientalistas denuncian que pueden encontrarse caminos entre el monte y, en consecuencia, donde antes se veía fauna silvestre del lugar, ahora hay motos todo terreno y camionetas 4x4 que los pasan por arriba sin miramientos, publicó. "Siempre encontramos animales atropellados: nutrias, iguanas, carpinchos, zorros, y gatos monteses", afirma Pablo Cantador, miembro de El Paraná No Se Toca."La gente se mete en cualquier lado. Hemos visto autos que llegan hasta sectores donde nunca entró un vehículo para practicar pesca. También detectamos una camioneta de la que bajaron dos motos Enduro para dar vueltas por la isla. Es un descontrol", consideró el fotógrafo de naturaleza.En ese sentido, una edila de Victoria presentó en octubre un proyecto en el Concejo Municipal de esa ciudad para que la Intendencia inspeccione y sancione a los conductores que circulan y se instalan con sus vehículos en las islas, que tienen estatus de zona natural protegida.