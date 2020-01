El pedido especial que un niño les hizo a los Reyes Magos

Foto 1/2 Foto 2/2

Juan Ignacio Vega, un nene de 9 años de la provincia de San Juan, escribió este lunes una conmovedora carta a los Reyes Magos. De puño y letra les pidió algo especial y fuera de lo común: que su papá Alfredo, quien quedó desempleado hace dos años como consecuencia de un accidente laboral, consiga finalmente empleo.



La carta fue publicada y viralizada rápidamente en las redes sociales, generando cientos de likes y comentarios positivos para el chico. "Queridos Reyes Magos. Yo Juan Ignacio quisiera un trabajo para mi papá. Gracias", es el breve pero emotivo mensaje con el que el nene sanjuanino sorprendió en las redes sociales.



Es la segunda vez que hizo un pedido de estas características. Antes de Navidad el menor había dejado en el arbolito una carta similar para Papá Noel.



"Otra vez una carta de mi hijo Juani para los Reyes pidiendo trabajo para mí. Viste, en San Juan no hay inclusión, La tercera será la vencida; que no se cumple el sueño de mi hijo", señaló Alfredo, quien es hipoacúsico y tiene 40 años.



Según contó el hombre a Diario La Provincia, desde hace dos años no consigue trabajo por su condición. Además padece una lesión en su columna que le impide hacer trabajos forzosos y viene de ser operado de una rodilla. "Solo puedo hacer administrativo. Tengo mis conocimientos en PC completa y muchas experiencias de trabajo en computadoras, soy técnico", destacó.