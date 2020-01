Día de los Reyes Magos: Quiénes fueron y por qué se celebra

Cada 6 de enero, en varios países de América Latina, Europa y otras partes del mundo, se celebra el Día de los Reyes Magos, festividad en la que se recuerda la adoración de la que fue objeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos, como signo del reconocimiento del mundo pagano de que Jesucristo es el rey y salvador de la humanidad.



Esta fecha tiene un significado muy especial en países como España, por citar un ejemplo, en el que los niños suelen recibir los regalos que les traen los reyes y las familias aprovechan para reunirse y compartir la tradicional rosca de reyes, un delicioso pan que se prepara exclusivamente para degustar en esta celebración.



Melchor, Gaspar y Baltasar

De acuerdo a la tradición de la Iglesia, los tres Reyes Magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Se dicen que fueron tres visitantes extranjeros que, tras el nacimiento del niño Jesús, acudieron desde otros países para rendirle honores y entregarle obsequios de una gran riqueza simbólica como oro, mirra e incienso.



Los reyes son relacionados como hombres poderosos, nobles y sabios, posiblemente monarcas de naciones del oriente al Mediterráneo, y que por su cultura y espiritualidad cultivaban su conocimiento del hombre y de la naturaleza esforzándose especialmente por mantener un contacto con Dios.



Por tradición, en algunos países los tres Reyes Magos forman parte del pesebre junto al niño Jesús, la Virgen María y San José.



Hasta el año 474, aproximadamente, los restos de los reyes estuvieron en Constantinopla, la capital cristiana más importante de Oriente.



Posteriormente, fueron trasladados a la catedral de Milán, en Italia, para luego ser llevados hasta Colonia, Alemania, donde permanecen hasta la actualidad.



Los Reyes Magos en el Evangelio

El evangelio según Mateo es el único que hace referencia a unos magos (no menciona si eran reyes ni cuántos eran) quienes, tras seguir una supuesta estrella (la llamada estrella de Belén), buscan al "rey de los judíos que ha nacido en Jerusalén", al que finalmente logran encontrar tras ser guiados por dicho cuerpo celeste.



Otros evangelios apócrifos afirman que los magos tenían algún vínculo familiar y que llegaron con tres legiones de soldados: una de Babilonia, una de Persia y otra de Asia. Interpretaciones posteriores revelaron que los magos fueron originarios de Europa, Asia y África.



La epifanía del Señor

La Epifanía es una de las celebraciones litúrgicas más antiguas. El inicio de esta festividad se remonta al siglo III en Oriente, para luego ser adoptada en Occidente en el curso del siglo IV.



Epifanía, voz griega que en algunos casos se ha utilizado como nombre de persona, significa "manifestación", debido a que el niño Jesús fue presentado ante los paganos representados en la persona de los tres Reyes Magos.



Costumbres en el día de Reyes

En algunos países, incluido el Perú, las autoridades realizan la tradicional cabalgata de los Reyes Magos el 5 de enero o el mismo día 6, fecha de la festividad. Los tres actores que representan a los reyes recorren las calles montando caballo o en carrozas, mientras reciben los saludos de las personas que acompañan su recorrido, especialmente los niños.



En España, el 6 de enero es un día festivo. La tradición señala que los regalos de Navidad a los niños no se los trae Papá Noel sino los Reyes Magos, por lo que los más pequeños de casa esperan el día central para recibir los obsequios que les tienen preparados.



En el caso de México, cada 5 de enero por la noche se parte una rosca de reyes que es tomada con chocolate caliente o café. En el país azteca, además, se encuentra el segundo santuario más importante del mundo respeto a los Tres Santos Reyes, situado en Tizimin, Yucatán.



En el caso del Perú, la celebración que se realiza se denomina Bajada de Reyes, que consiste en que una familia o comunidad realiza una pequeña celebración colocando las imágenes de los Reyes Magos a los pies del niño Jesús en el nacimiento. En Lima , tres miembros de la Policía Nacional del Perú personifican a los Reyes Magos y cada año recorren la Plaza Mayor de la capital entregando dulces y regalos a los niños que presencian el acto.



Rosca de Reyes

En medio de esta celebración que marcan el final de temporada navideña existen varias tradiciones, por ejemplo, el comer el tradicional roscón de reyes o rosca de reyes que es un bollo elaborado con una masa dulce con forma de toroide, adornado con rodajas de fruta cristalizada o confitada de distintos colores.



Los elementos que la conforman tienen un significado: la forma circular simboliza el amor de Dios, que no tiene principio ni fin y también hace alusión a la corona de los Reyes Magos.



Los frutos representan las joyas de las coronas de reyes, los costrones de azúcar con los puntos cardinales, el muñeco que se esconde en su interior es el niño Jesús oculto por la persecución de herodes, mientras que el cuchillo con el que se partirá es el peligro que corría el hijo de Dios de ser encontrado y asesinado.