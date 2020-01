Apareció donante para gemelos que necesitan trasplante de médula ósea

Milo y Jano tienen 11 meses, y a los 7 los diagnosticaron con el síndrome de Wiskott Aldrich, una enfermedad que se caracteriza por presentar infecciones recurrentes, eczema, y disminución del número de plaquetas en sangre que provocan mayor tendencia al sangrado. Su única cura es el trasplante de médula ósea. Y apareció la donante.Belén Varela, la mamá de los nenes oriundos de Capilla del Señor, Buenos Aires, confirmó la gran noticia. "Y como los milagros existen, a ellos le llegó ese ángel", escribió. "Esa súper heroína que donó médula ósea y hoy les da la posibilidad a sus 11 meses de volver a vivir. No hay palabras que salgan de mi alma para agradecerte. Nos devolvés la vida no solo a Milo y Jano, sino a una familia entera qué hace meses vivimos en manos de Dios todos los días rogando de rodillas que los deje acá. Pasamos meses duros y sé que queda un largo camino pero con sus rezos energías y la fortaleza de mis bebés", expresó.Además, detalló que el trasplante estará a cargo de los especialistas del Hospital Garrahan, y será la primera vez que se realice en forma simultánea un trasplante de médula ósea en gemelos."Mis bebés de 7 meses tienen esta enfermedad congénita, que afecta a uno en millones, y que a diferencia del cáncer, su única cura es el trasplante de médula ósea", contó su familia apenas les detectaron la enfermedad.Los padres de los gemelos, Belén Varela y Nicolás Méndez, empezaron una campaña de donación en las redes llamada "Una médula para Milo y Jano", hasta que finalmente se conoció la gran noticia.1.- Tenés que donar sangre normalmente en un centro asociado al registro (no es necesario que estés en ayunas). De esa sangre se extrae una pequeña muestra que se analiza genéticamente.2.- Los datos genéticos ingresan a la base de datos y quedan a disposición para ser comparados con los de los pacientes que necesitan un trasplante.3.- En caso de que seas compatible con alguna persona en todo el mundo, se comunican con vos. Si no aparece esa persona, nunca donás pero permanecés en el registro.4.- La donación de medula ósea se realiza extrayendo, con una jeringuilla, una pequeña cantidad de sangre medular de la parte posterior del hueso de la cadera.5.- Salvar una vida.La donación de médula ósea consta de dos instancias: la inscripción y la donación. En la primera instancia donás sangre y te inscribís. En la segunda te convocan a donar efectivamente células. Entre una etapa y la otra puede pasar mucho tiempo. Y no siempre se concreta esa segunda etapa.Por más información, ingregá aquí: https://www.argentina.gob.ar/donar-medula.