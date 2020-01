Conductor "rompió" el alcoholímetro al superar la medida máxima

Los agentes de tránsito vivieron una insólita situación cuando, en un control en Lago Puelo, Chubut, detuvieron a un conductor para hacer un test de alcoholemia de rutina. Al soplar en el aparato, la medición dio tan alta que el aparato no llegó a medirla.Todo sucedió este domingo en la ruta provincial 16, en el límite con la provincia de Río Negro. Ahí, la delegación de Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), junto a la Policía del Chubut y la Dirección de Tránsito local hicieron controles preventivos durante la madrugada. Cuando se paró al auto, su conductor hizo dos test de alcoholemia pero el alcoholímetro no alcanzó a dar respuesta."Al no mostrar numeración en el alcoholímetro, el mismo supera la medición máxima de alcohol en sangre", señalaron desde la provincia en un comunicado. Además, resaltaron que "la persona no contenía la documentación que acredite la propiedad del vehículo", por lo que se lo retuvieron. La situación fue tan extraña que el propio comunicado oficial la catalogó como "insólito".Sin embargo, no fue el único caso de un test positivo. En Trelew, los controles realizados en la zona céntrica de la ciudad detectaron ocho alcoholemias positivas, donde la graduación más alta fue de 1,27 g/l. (el máximo por ley es de 0,5 gramos).Algo similar pasó en Playa Unión. En las entradas de la villa balnearia, hubo operativos preventivos donde cuatro conductores dieron positivo.