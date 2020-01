Debían operarlo por dos tumores en la columna pero le sacaron un riñón sano

Unos días antes de que culmine 2019, Juan González se sometió a una intervención quirúrgica en el Hospital Heller de la ciudad de Neuquén. Debían quitarle dos tumores cancerígenos presentes en la zona de la columna vertebral. Pero en vez de ello, según denunció el paciente, le extirparon un riñón sano que luego se perdió, al igual que una carpeta con estudios que le habían realizado.



"Me tenían que sacar dos tumores: uno estaba alojado entre la columna y el riñón; el otro cerca del pulmón", empezó a contar González. De acuerdo a su relato, le extirparon el órgano a pesar de que no estaba afectado: "Hay documentación certificada por médicos que dice que que estaba en perfecto estado". Según cuenta, los médicos decidieron esa intervención porque "supuestamente molestaba para sacar uno de los tumores".



La operación finalmente se llevó a cabo. Sin embargo, luego surgió otro problema: el riñón desapareció. "No sé dónde está, nunca apareció. Se lo robaron. Y me robaron también una carpeta con documentación", aseguró el paciente.



González radicó la denuncia en una comisaría local. Pide que los responsables le den explicaciones y que se hagan cargo de la situación. También pide por su salud que, sostiene, empeoró, ya que debió aumentar la medicación: "Sigo teniendo cáncer, sigo con riesgos y los tumores están en mi cuerpo creciendo a su manera", dijo a Telefé Noticias Neuquén.



"Por los dolores tengo que tomar calmantes cada seis horas. Antes tomaba 10 gotas, ahora tomo 25, con todos los problemas que eso me va a traer al hígado. Quiero una solución. Me ataron de pies y manos porque no puedo trabajar", acotó.



Desde el Hospital Heller dieron una explicación de lo sucedido. "Hubo un error, hubo una pieza quirúrgica que debió ser resguardada y enviada al laboratorio de Anatomía Patológica del hospital Castro Rendón. Por un error grave de quien manipula las muestras, fue descartada", dijo el director de la institución, Víctor Noli.



Por el caso se inició un sumario interno que definirá una posible sanción para el agente involucrado. Noli afirmó que el encargado de manipular el órgano extirpado "reconoció haber cometido el error de descartarlo". "La muestra estaba identificada. Tenía toda la documentación que acompaña habitualmente a las muestras. Esta persona, y esto es motivo de una investigación interna, no advirtió que esto era así".



Por otra parte, Noli contradijo a González sobre el estado de salud del paciente: "Más allá de esta situación poco feliz el paciente, tanto lo que fue la intervención quirúrgica, el posoperatorio, las cuestiones técnicas y la evolución ha sido la esperada. Por suerte teníamos acceso a otras fuentes de tejidos y pudimos tomar una biopsia, de las cuales ya tenemos además los resultados y que va a permitir que a este paciente se le encause rápidamente el mejor tratamiento posible".