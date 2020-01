Sarampión: Recomiendan la vacunación a quienes viajen a Buenos Aires

¿Quiénes deben recibir dosis extra?

¿Para quiénes se desaconseja viajar?

¿Cuáles son los destinos de riesgo?

En total, durante 2019 se registraron 97 casos. El virus del sarampión volvió a circular en Argentina, después de que nuestro país lograra la eliminación en 2000 y la certificación de libre de enfermedad, en 2016, aportada por la Organización Panamericana de la Salud.deben recibir UNA DOSIS de vacuna doble viral o triple viral ("dosis cero"). Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema 4 de vacunación de calendario. Esta vacuna deberá ser aplicada por lo menos 15 días antes de la realización del viaje.Deben recibir UNA DOSIS correspondiente al calendariodeben acreditar al menos DOS DOSIS de vacuna triple viral.deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).Las personasse sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje, puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo etario de mayor vulnerabilidad.Se recomienda viajar sólo si acreditan al menos dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión). Se desaconseja viajar a las embarazadas sin antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Provincia de Buenos Aires: Región V (Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate) Región VI (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes) Región VII (General La Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno) Región XII: La MatanzaExterior:- Brasil presenta el brote más significativo con 15.957 casos confirmados1 y 15 defunciones. Según el reporte oficial del país; a la semana 47, el principal estado afectado es el de Sao Paulo con el 93 % de los casos. Cabe destacar que se registran brotes en los principales destinos turísticos como el estado de Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul, Bahía, Río de Janeiro, Mina Gerais2 y los estados del nordeste.- Venezuela restableció la circulación endémica del virus.Hacé click aquí y accedé al alerta emitido por el Ministerio de Salud de la Nación