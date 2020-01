Confirman el relanzamiento del programa Conectar Igualdad

El Plan Conectar Igualdad, que benefició a alumnos y escuelas durante el gobierno kirchnerista y que fue dado de baja por la administración de Mauricio Macri, está a punto de ser relanzado. No llevará ese mismo nombre, pero tendrá características similares, según adelantaron desde el Ministerio de Educación de la Nación.



La viceministra del Ministerio de Educación de la Nación, Adriana Puiggros, afirmó que "estamos en ese trabajo, con toda la decisión de renovar el programa y ponerlo en marcha".



Según señaló Puiggrós, la particularidad de esta nueva etapa del Conectar Igualdad es que "vamos a usar los diversos soportes porque, por ejemplo, los chicos usan mucho los celulares y tenemos que decidir varias cosas respecto de ese tema porque el celular se ha convertido en una pequeña computadora y ya está en la mano de muchos chicos".



En la misma línea, la viceministra detalló que "la idea es hacerlo con soportes distintos y además sumando también el libro porque para el Ministerio es muy importante, cómo se pudo ver en lo que fue el lanzamiento la semana pasada del Plan Nacional de Lectura".



Puiggros lamentó que el gran problema con el que se encontró el personal del Ministerio al indagar sobre el estado de los equipos y del estado en general del programa, fue que "el programa Conectar igualdad no solo fue desarticulado sino que se abandonó el cuidado de los equipos. Hay lugares donde están rotos, lugares donde están acumulados en cajas, e incluso hay algunos equipos que han sido adquiridos aparentemente después de haber sido desarticulado el programa".



Es por ello que la Viceministra explicó que van a tardar varios meses hasta que el programa pueda ser puesto en práctica una vez más. "Vamos a tardar unos meses en reconectarlo aunque seguramente hay regiones en las que se podrá hacer más rápido porque depende de cómo esté el programa en cada lugar en particular".