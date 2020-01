Reiteran recomendaciones para evitar los accidentes domésticos en verano

El secretario técnico del hospital materno-infantil San Roque de Paraná, Fabián Cortopassi, antereiteró las recomendaciones para evitar los accidentes domésticos en verano.recordó el médico pediatra.Es que un niño de cuatro años murió electrocutado al tocar un ventilador. Ocurrió en la madrugada de este viernes en una vivienda de calle Liga de los Pueblos Libres, en Paraná.pero no todos pueden acceder a esto", comentó, al tiempo queedad en la que "el control y cuidado es responsabilidad del adulto".

"El cuidado del niño es responsabilidad del adulto"

Picaduras de alacranes

Paraná Internaron en terapia intensiva a una niña picada por un alacrán

, sentenció el especialista.Y continuó: "Lo mismo ocurre con los accidentes de verano en el río o la pileta, por el ahogo, porque"El río puede estar o no habilitado, la pileta sin barandas, y esosen edad de querer explorar y sin sentido del miedo por lo que le puede llegar a pasar", explicó el Dr. Cortopassi."El alacrán es un arácnido que tiene un veneno toxico que se deposita fundamentalmente en el músculo cardíaco y produce una arritmia, además de otros síntomas que son más fáciles de control., encomendó el médico del San Roque.

"Los accidentes en pediatría siempre se pueden prevenir"

Cuidados generales

Al insistir en las recomendaciones, el pediatra aseguró que "el alacrán no está buscando la presa, con lo cual, el accidente será de noche cuando esté buscando su alimento". "El calzado también se puede revisar antes de colocarlo, y si uno ha visto alacranes, puede colocar veneno una vez por semana, tapar las rejillas., sentenció.Para prevenir el contagio de dengue, también encomendó "combatir el mosquito al descacharrizar y cambiar el agua de las plantas porque la larva de los mosquitos está siempre".que tienen un PH muy alcalino, que al ser ingeridos generan quemaduras en el esófago,, al contrario de uno lo que uno tiende a hacer la casa", recalcó el especialista. Y continuó:porque ellos la reconocen y la toman de todos los colores, por lo tanto, uno es responsable de elevar todos esos elementos para que no se los tomen, que es lo que suelen hacer, o se los vuelquen en la cara"."En la exploración de los chicos por ver lo que tienen, ingieren todo tipo de cosas""Si el niño se llegara a quemar con un producto alcalino, siempre debe dársele agua; si llegara a ingerir cal viva, por ejemplo, no dar leche ni aceite, nada. Hay que llevarlos al hospital para la consulta inmediata con el médico", encomendó.Respecto de la hidratación y la exposición solar, Cortopassi sentenció que"Todos los chicos deberían tener protección solar y se debe limitar la cantidad de tiempo de exposición al sol porque las peores horas son de 10.30 a 13.30hs", agregó el especialista al dar cuenta de controlar "el tiempo y horario de exposición al sol".Instó, además a "vestirlos con ropas blancas para repeler el sol, colocarles sombreros e hidratarlos con agua potable y fresca, y mantener las cadenas de frío de los alimentos".