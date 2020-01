Crecen los casos de sarampión en América Latina: 6 claves para estar protegidos

Las claves para estar protegidos



Con un 38% más de afectados en apenas un mes y medio en América Latina, el sarampión sigue desafiando la preparación de los sistemas sanitarios para evitar que se siga propagando esta infección viral que parecía eliminada.En el país, eran 88 los casos confirmados oficialmente hasta hace dos semanas, cuando se conoció la estimación regional. Desde entonces, y con seis infecciones más confirmadas en la provincia de Buenos Aires, ya son por lo menos 94 los casos en el país hasta que el Ministerio de Salud de la Nación difunda la actualización oficial. Dos de esos seis nuevos casos en territorio bonaerense se confirmaron ayer: uno en Merlo y, otro, en San Martín.La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó 15.802 afectados y 18 muertes en 14 países de la región. La mayoría de las infecciones (85%) las concentra Brasil, lo que aumenta el riesgo para nuestro país, sobre todo con el movimiento turístico de estos meses y si no se tiene la vacunación al día.San Pablo, Río de Janeiro, Bahía, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná y Río Grande del Sur están entre los 10 estados brasileños con circulación viral. Ahí se encuentran las playas más elegidas por los más de 2,5 millones de argentinos que las eligen para vacacionar. El año pasado, con Venezuela, eran los países con más número de afectados."Desde la actualización epidemiológica publicada el 1º de noviembre de 2019, la cantidad de casos confirmados de sarampión notificada aumentó un 37,6%, con nueve países que confirmaron nuevos casos", precisó la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Mientras que la Argentina notificó otras nuevas 47 infecciones en un mes y medio, Brasil informó 4185, Venezuela 32, Estados Unidos 26, Colombia 18 y México 4. Canadá, Bahamas y Chile notificaron un caso cada país.indican que los casos probables al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud crecieron un 61% durante noviembre y las dos primeras semanas de diciembre con respecto de los 10 primeros meses del año, de acuerdo con el último Boletín de Vigilancia Epidemiológica que difundió el Ministerio de Salud de la Nación.Y aunque los casos confirmados de sarampión casi se duplicaron en el mismo tiempo -de 48 a 88-, la última alerta que emitió la cartera sanitaria es del 25 de noviembre pasado. Desde entonces, no hubo nuevas comunicaciones para informar a la población y reforzar las recomendaciones de vacunación. Y fue uno de los argumentos de las flamantes autoridades sanitarias para reclamarle al Congreso la declaración de la emergencia sanitaria.De acuerdo con la compra de dosis de la vacuna triple viral, que se hace a través de un fondo rotatorio de la OPS, en el año se distribuyeron a las provincias 1.745.948 dosis, con unas 540.000 dosis extra que se retiraron de la Aduana el 5 y 9 de diciembre pasado (la mayoría de las vacunas del calendario nacional son importadas).El próximo lunes debería llegar al país el millón de dosis restantes que completa la compra para 2020.Cada año, hay que vacunar alrededor de 1,5 millones de chicos en dos cohortes de 750.000 cada una con las dosis recomendadas al año y al ingreso escolar (5-6 años). Según pudo conocer el diario, las dosis disponibles en el país alcanzarían para atender la demanda hasta el primer trimestre de este año.La OPS recomienda que los países mantengan una cobertura del 95% con la triple viral dada la alta cantidad de importación de casos entre las regiones por los brotes que están en curso en los distintos países. Además, aconseja identificar los flujos migratorios, conservar un stock de vacunas y jeringas para acciones de prevención y respuesta inmediata, y reforzar la vigilancia epidemiológica, especialmente en las fronteras.Una enfermedad viral contagiosa que puede ser fatal. Se transmite cuando la persona infectada elimina secreciones al hablar, toser o estornudar o a través del contacto con un objeto o superficie contaminadoMalestar generalizado, fiebre, erupción o exantema, tos seca, dolor de garganta y conjuntivitisCon la vacuna triple viral, que protege también de la rubeola y paperas. Se aplica sin costo en el sistema público de salud. Los chicos deben recibir dos dosis: la primera al año de vida y la segunda al ingreso escolar (5-6 años). Ante el brote de sarampión en curso en 15 municipios de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, los bebés de entre 6 y 11 meses deben recibir una dosis "cero"Quienes nacieron antes de 1965 podrían considerarse inmunes por la exposición previa al virus. Pero toda persona que no pueda acreditar haber recibido dos dosis de la doble o triple viral, debería recibirlasEn los hospitales, centros de salud comunitarios o postas de vacunación del sistema público de salud no se necesita la indicación médica. Lo ideal es llevar el carnet de inmunizacionesSi se trata de menores de 6 meses, se aconseja suspender el viaje porque la vacuna está contraindicada y es el grupo más vulnerable. Entre los 6 y 11 meses, deben recibir la dosis "cero" por lo menos 10 días antes para generar anticuerpos. Los mayores de un año, adolescentes y adultos deben acreditar dos dosis. A las embarazadas sin vacunar o sin anticuerpos contra el sarampión se les desaconseja viajar